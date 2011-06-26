به گزارش خبرنگار مهر، مقاوم سازی ساختمان در کشور و استان همدان در اکثر مواقع مورد بی مهری مسئولان و متولیان این بخش قرار می گیرد در حالی که لازمه صنعتی سازی ساختمان تولید مصالح استاندارد، مقاوم و باکیفیت است.

نا گفته پیداست که صنعتی سازی به این معنا است که ساخت و سازها از نظرکیفیت قابل کنترل، دارای طول عمر بالاترنسبت به ساختنمانهای موجود و مقاوم در برابر حوادث باشند ضمن اینکه باید تمام مقررات ملی ساختمان رعایت شده باشد چرا که به صرف وجود بسترسازه ای این امرمحقق نمی شود.

لازمه صنعتی سازی ساختمان تولید مصالح استاندارد است

از همین رو لازمه صنعتی سازی ساختمان تولید مصالح استاندارد، مقاوم و باکیفیت است که برای این منظور باید واحدهای تولید قطعات ومصالح ساختمانی ایجاد شود.

عواملی چون نیروی انسانی، کادر متخصص و آموزش دیده و تکنیک و مصالح و دستگاه‌های مدرن در تولید ساختمان در ارتباط تنگاتنگ با هم هستند که در بخش نیروی انسانی و کارگری سازمان فنی و حرفه‌ای استان همدان برای تربیت این نیروها گام‌های موثری برداشته است.

آنچه مسلم است اینکه مطالعات انجام شده در بسیاری از ساختمانهای آسیب دیده از زلزله های گذشته نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، خرابی ساختمان به هنگام زلزله به علت کاربرد مصالح ضعیف و غیراستاندارد بودن اجرا و نبودن قفل و بست لازم بین اجزای مختلف ساختمان و ضعف اتصالات بوده است.

در این خصوص باید گفت که در صنعت ساختمان سازی به طور شایسته به کیفیت مصالح توجه نمی‌شود و اغلب مجریان، فرض را بر استاندارد بودن مصالح می‌گذارند که این عامل به همراه عواملی مانند استفاده نابجا و نامناسب از مصالح و گاهی عدم اجرای مناسب، موجب آسیب پذیری و کاهش عمر مفید ساختمان می شود.

استانداردها در ساختمان سازی مورد توجه قرار نمی گیرد

در گفتگو با شماری از کارشناسان عرصه ساخت و ساز در استان همدان آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفت و از سوی کارشناسان مطرح شد، اعمال ناقص استانداردها و عدم رعایت آن در ساختمان سازی بود که به گفته آنها جدی ترین عاملی است که ساختمان ها را تهدید می کند.

علی بخشی با اشاره به اینکه یکی از معضلات موجود در ساخت و سازها، عدم هماهنگی مصالح ساختمانی با توسعه ساخت و سازهاست، گفت: بسیاری از مصالح ساختمان ها یا استاندارد نیستند یا بدون مشخصات فنی در بازار خرید و فروش می‌شوند.

وی با بیان اینکه استفاده از مصالح ساختمانی غیراستاندارد موجب ضررهای جبران ناپذیری به صاحبان ساختمان می‌شود، افزود: متاسفانه مصالح غیراستاندارد به خاطر ارزان بودن، به راحتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که موجب ضررهای جبران ناپذیری به صاحبان ساختمان می‌شود.

یکی دیگر از کارشناسان این بخش با بیان اینکه برای جلوگیری از استفاده مصالح غیراستاندارد در ساختمانها باید احداث بناها از حالت سنتی خارج و با روشهای مدرن صنعتی ساخته شود، گفت: تجربه نشان داده که در بلند مدت هر چقدر به صنعتی شدن ساختمان نزدیک شویم مصالح ارزانتر می‌شود و در نتیجه کیفیت بالاتر می‌رود.

فروشندگان مصالح غیراستاندارد در بازار همدان دام انداخته اند

یونسی عنوان کرد: وقتی کارفرمایی می‌خواهد با سرمایه‌ای پایین کار غیراستاندارد و بی ‌کیفیت ساختمان‌ سازی کند، به طور قطع به دام فروشندگان مصالح غیراستاندارد می‌افتد.

علی همراه ‌زاده از دست‌اندرکاران صنعت ساختمان که در نمایشگاه همدان حاضر شده است، نیز گفت: یکی از اهداف اساسی صنعت ساختمان ایجاد آرامش و آسایش بشر در سکونتگاه‌هاست که این موضوع از ابتدای صنعت ساختمان‌سازی تاکنون مدنظر بوده است.

همراه زاده با بیان اینکه این مسئله با به کارگیری امکانات و تجهیزات، تاسیسات و مصالح ساختمانی مدرن به واقعیت می‌پیوندد، گفت: اگر مصالح یا فن ساختمان‌سازی هر یک به دلیلی دارای ایراد باشد این امر محقق نخواهد شد.

وی ادامه داد: اما اگر هر دو این موارد، مصالح و فن ساختمان‌سازی متناسب با یکدیگر رشد و توسعه داشته باشند صنعت ساختمان ارتقا خواهد یافت.

وی اضافه کرد: خوشبختانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، متخصصان ایرانی توانسته‌اند به خودباوری در تمامی صنایع علی‌الخصوص صنعت ساختمان برسند و این صنعت را متناسب با شأن و جایگاه کشور رشد دهند و هم اکنون نیز در ساخت بناهای گوناگون در سایر کشورها فعال هستند.

همراه زاده ادامه داد: این مسئله حکایت از هوشمندی، زیرکی و درایت ایرانیان دارد که در هر عرصه‌ای پا گذاشته‌اند، توانسته‌اند به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا کنند و سرافرازی این مملکت را رقم بزنند.

واردات محصولات کشور چین ساختمان سازی را تهدید می کند

کامران علوی یکی از تولیدکنندگان کاشی‌های ساختمانی نیز که در نمایشگاه صنعت ساختمان همدان حاضر شده است در خصوص مشکلات دست‌اندرکاران این صنعت گفت: 120 کارخانه تولید انواع کاشی‌های ساختمانی در کشور فعال است که روزانه بیش از ده هزار مترمربع با بهترین کیفیت و استاندارد تولید می‌کنند و سرمایه‌گذاری این واحدها نیز در حد بسیار کلانی انجام شده است و مشکل اصلی این صنایع واردات بی‌رویه محصولات مشابه از کشور چین است.

علوی با تاکید بر اینکه کالاهای وارداتی دارای کیفیت مناسب نیستند و با قیمت پایین‌تری در بازار ایران عرضه می‌شوند، گفت: این امر سبب بی‌رونقی و رکود بازار تولید کارخانه‌های کشور شده و استفاده از مصالح نامرغوب در ساخت و سازها را افزایش می دهد.

وی از مسئولان و افراد مرتبط با سیاست‌گذاری‌های صنعت کشور خواست تا با جلوگیری از واردات بی‌رویه این محصولات حامی صنعت ساختمان باشند.

با این تفاسیر مشخص است که متاسفانه مصالح مورد استفاده در پروژه های ساختمانی از استانداردهای بین المللی فاصله دارند.

استفاده از آهن های متفرقه، تیرچه های ساخته شده در کارگاه های غیراستاندارد بدون حضور و نظارت مهندسان باتجربه، استفاده از بتن های غیراستاندارد و هزاران مشکل دیگر موجب می شود سازه پروژه ضعیف، عاری از استاندارد و خطرآفرین برای مواقع بروز زلزله شود.

پروژه های ساختمانی بر زندگی شمار زیادی از شهروندان تاثیر دارند

به این ترتیب ملاحظه می شود پروژه های ساختمانی، پروژه خصوصی مربوط به یک یا چند نفر نمی شود، بلکه پروژه هایی هستند که مستقیم یا غیرمستقیم بر زندگی افراد زیادی از شهروندان تاثیر می نهند.

در نتیجه آیا لازم نیست از همان مرحله بخش اول، یعنی طراحی تا تکمیل و آغاز بهره برداری از آن، حساسیت های لازم نسبت به رعایت و تامین حقوق شهروندان چه به عنوان اشخاص بهره مند از پروژه و چه به عنوان سایر شهروندان اعمال شود و با تدوین و تهیه ضوابط و مقررات مورد نیاز و اعمال و انجام آن در تهیه مصالح مرغوب و دارای کیفیت مناسب و نحوه اجرای پروژه، ساختمانی مقاوم، ایمن، زیبا و شایسته رفاه و زندگی شهروندان احداث شود؟

به طور حتم این موضوع یک خواست همگانی است، اما تحقق این خواسته نیز به عزم همگانی نیازمند است، پس لازم است با اصلاح آیین نامه ها و روش های گذشته و تدوین آیین نامه ها و روش های جدید مورد نیاز، وارد کار زاری بزرگ در عرصه صنعت ساختمان سازی شویم.