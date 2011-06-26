کشف 3300 دلار قاچاق در شهرستان بانه

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت الله رشیدیان اظهار داشت: بنا بر گزارش معاونت عملیات هنگ مرزی بانه اکیپی از نیروهای ستادی به همراه فرمانده گروهان "گله سوره" و پرسنل بازارچه حین تردد کوله بران به یک نفر کوله بر حامل یک کیسه 10 کیلویی برنج که رفتار غیرعادی و قصد خروج از نوار مرز را داشت مشکوک شدند .

وی ادامه داد: فرد مظنون به محض مشاهده ماموران با پرت کردن کیسه برنج به پشت دیوار بازارچه اقدام به فرار کردو به دنبال آن تعدادی از کوله بران با تجمع در محل قصد ممانعت از انجام وظیفه ماموران را داشتند که در این راستا ماموران سریعا کیسه مذکور را کشف و کوله بر را دستگیرکردند .

فرمانده مرزبانی استان کردستان افزود: متهم برای رهایی از چنگال قانون مبلغی را به عنوان رشوه به یکی از سربازان وظیفه حاضر در محل پیشنهاد داد که او نیز ضمن رد کردن رشوه متهم را تحویل داد .

رشیدیان با اشاره به دستگیری دو تن دیگر در این رابطه یادآور شد: پس از انتقال کیسه مکشوفه به یگان و بررسی آن تعداد 33 بسته صد دلاری جمعا به مبلغ 3300 دلار ارز خارجی کشف و به ستاد هنگ تحویل داده شد.

وی در پایان با اشاره به هوشیاری نیروهای مرزبانی و برخورد قاطع با افراد قاچاقچی و سودجو گفت: نیرویهای مستقر در مرزهای استان با جدیت هر چه تمامتر از ورود کالای قاچاق و سوء استفاده افراد فرصت طلب برخورد می کنند و خوشبختانه طی چند سال اخیر و با اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه ها اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده است.