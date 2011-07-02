تغییر مزه ذرات نوترینو تائید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چند روز قبل دانشمندانی که بر روی آزمایش T2K (توکای به کامیوکا) در "شتابگر تحقیقات پیچیده پروتون" (J-PARC) در توکای ژاپن کار می کنند برای اولین بار موفق شدند یک طعم جدید از ذرات نوترینو را کشف کنند که می تواند نقش مهمی در کشف ماهیت ضدماده در جهان داشته باشد.

نوترونیو ذره ای با جرم بسیار کوچک، بدون بار الکتریکی و دارای یک فعل و انفعال بسیار ضعیف با ماده است. این ذرات ابتدایی به جهان نفوذ می کنند به طوری که در هر ثانیه میلیاردها میلیارد نوترینو از میان ما رد می شوند.

نوترینوها می توانند در سه حالت یا سه "طعم" مختلف وجود داشته باشند که عبارتند از نوترینوی الکترونیکی، نوترینوی میونی و نوترینوی تاو.

نوسانی که در این آزمایش مشاهده شد، تغییر از نوترینوی میونی به نوترینوی الکترونیکی بود.

اکنون پس از گذشت 10 روز، فیزیکدان آزمایش "مینوس" (انژکتور اصلی جستجوی نوسان نوترینو) در برخورددهنده لابراتوارهای ملی فرمی در آمریکا موفق شدند نتایج تحقیقات دانشمندان ژاپنی را تائید کنند.

در آزمایش مینوس، یک دسته پرتو نوترینوی میونی 735 کیلومتر از برخورددهنده لابراتوار فرمی به سوی دستگاه آشکارساز نوترینو به وزن 5 هزار تن در عمق 800 متری لابراتوار زیرزمینی "ساودان" در مینه سوتا گسیل شد.

براساس گزارش لایو ساینس، در پایان این فرایند در مجموع 62 ذره نوترینوی الکترونی در لابراتوار "ساودان" به ثبت رسید.

این درحالی است که اگر نوترینوی میونی به نوترینوی الکترونیکی تغییر نمی کرد تعداد نوترینوهای الکترونی باید 49 بود. آزمایش T2K در ژاپن توانست حداقل 71 نوترینوی الکترونی را نشان دهد.

در این آزمایش از دو دستگاه آشکارساز تقریبا یکسان استفاده شد. آشکارساز لابراتوارهای فرمی، خلوص دسته پرتوهای نوترینوی میونی را کنترل می کرد درحالی که آشکارساز "ساودان"، هم نوترینویهای الکترونی و هم میونی را ردیابی می کرد.

در این آزمایش، نوترینوها فاصله میان فرمی تا ساودان را در مدت 0.04 ثانیه طی کردند.