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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۹

بازدید دانشجویان دانشگاه های شهید عباسپور و شهید بهشتی از مپنا

بازدید دانشجویان دانشگاه های شهید عباسپور و شهید بهشتی از مپنا

کرج - خبرگزاری مهر: جمعی از دانشجویان دانشگاه شهید عباسپور و دانشگاه شهید بهشتی از تجهیزات ساخت نیروگاه‌های گروه مپنا بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از دانشجویان صنایع دانشگاه شهید بهشتی ودانشجویان کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه شهید عباسپور، از تجهیزات ساخت نیروگاه‌های گروه مپنا در فردیس کرج بازدید کردند.

این بازدید با هدف ارتقای روابط صنعت و دانشگاه و آشنایی بیشتر دانشگاهیان با صنعت برق کشور که در گروه مپنا تبلور یافته برگزار شده است.

طی بازدید یادشده، دانشجویان از بخش‌های مختلف کارخانجات تولیدی گروه از جمله شرکتهای مهندسی و ساخت توربین مپنا، پره‌توربین مپنا و ژنراتور مپنا بازدید کردند.

همچنین دانشجویان ضمن پرسش و پاسخ با متخصصان هریک از شرکتها از نزدیک با توانایی‌های مختلف گروه در حوزه تولید تجهیزات نیروگاهی و روشهای تولید قطعات مختلف به کار رفته در محصولات گروه آشنا شدند.

گروه صنعتی مپنا در کرج مستقر است و شامل بخشهای مختلف صنعتی می شود.
 

کد مطلب 1344405

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