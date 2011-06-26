خبر انتصاب سرپرست برای منطقه آزاد ارس تکذیب شد

جعفر آهنگران در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اخبار مربوط به انتخاب یکی از معاونان منطقه آزاد ارس به عنوان سرپرست این منطقه صحت ندارد و تکذیب می شود.

وی اظهار داشت: اساساً در انتخاب مدیرعامل یک منطقه آزاد، اعضای هیئت مدیره نقشی ندارند و دبیرخانه شورای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نیابت از ریاست جمهوری این کار را انجام می دهند ضمن اینکه در مناطق آزاد هرگز سرپرست انتخاب نمی شود.

این عضو هیئت مدیره منطقه آزاد ارس گفت: برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص باید دبیرخانه شورای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پاسخگو باشد.

در همین حال، صادق نجفی دیگر عضو هیئت مدیره منطقه آزاد ارس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انتخاب سرپرست برای این منطقه مقرون به صحت نیست و تا کنون هیئت مدیره منطقه آزاد ارس در جریان انتخاب جایگزین مدیرعامل بازداشت شده این منطقه قرار نگرفته است.

صبح امروز خبر مربوط به بازداشت عپلیرضا مقیمی، مدیرعامل منطقه آزاد ارس در حالی منتشر شد که هنوز اطلاعات دقیقی درباره علت این بازداشت در دست نیست.

گفته می شود مدیرعامل بازداشت شده ارس به دلیل ارتباط نزدیک با سرکرده حلقه جریان انحرافی و نیز مفاسد مالی دستگیر شده است.