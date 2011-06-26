راه آهن بناب در انتظار پذیرایی از نخستین قطار/ پروژه کند پیش می رود

به گزارش خبرنگار مهر، احداث "ایستگاه راه آهن بناب" یکی از طرحهای مهم و حیاتی مصوبات دور دوم سفرهای استانی هیأت دولت به آذربایجان شرقی در شهرستان بناب بود.

ین پروژه برخلاف سایر پروژه های عمرانی منطقه، بعد از گذشت این مدت روند بسیار کندی را در اجرا سپری کرده، به گونه ای که پس از گذشت این همه مدت از پیشرفت فیزیکی آنچنانی برخوردار نیست.

براساس این گزارش، اخیراً در جریان بازدید و بررسی روند اجـرای طرحهـای مصوب سفرهای ریاست جمهور توسط میرسعید هاشمی مسئول پیگیری طرحهای مصوب سفرهای ریاست جمهوری به شهرستان بناب، وی با انتقاد از روند اجرای کند ایستگاه راه آهن شهرستان بناب، خواستار سرعت بخشی به اجرای این طرح شد.

قرارگرفتن شهرستان بناب در مسیر مواصلاتی استانهای غربی کشور و عبور خط آهن از چند متری شهرک صنعتی بناب که دهها کارخانه بزرگ تولید آهن، میلگرد و ... و همچنین نیروگاه 750 مگاواتی بناب، ضرورت تسریع در احداث ایستگاه راه آهن و در خور شأن مردم این شهرستان و موقعیت صنعتی و گردشگری آنرا بیش از پیش گوشزد کرده و توجیه پذیر می کند.

در اهمیت نیاز شهرستان بناب به حمل و نقل ریلی کالا و ایستگاه راه آهن، نمی توان از کنار صادرات سالانه بیش از 50 هزار تن انواع محصولات کشاورزی از این شهرستان به خارج از کشور به راحتی گذشت.

در این بین، به عنوان یکی از مهمترین امکانات و خدمات رفاهی که محور توسعه نیز بشمار می رود، نیاز به مسیر رفت و آمد ایمن و راحت است و راه آهن با بهره گیری از واگن های پیشرفته به راحتی می تواند پاسخگوی این نیاز باشد، بطوری که علاوه بر مردم منطقه، هزاران مسافر و گردشگر این شهرستان را نیز جابجا می کند.

پروژه ایستگاه راه آهن بناب یکی از پروژه های مهم و زیربنایی برای توسعه شهرستان بناب است و از آنجایی که بنا به گفته مسئول پیگیری طرحهای مصوب سفرهای هیئت دولت، مبدأ دور چهارم سفرهای دولت به زودی از آذربایجان شرقی خواهد بود.

از آنجاکه در طول این سفر رئیس جمهور با مردم شهرستانها نیز دیدار خواهد داشت، انتظار می رود مسئولان استان و شهرستان با پیگیری های مستمر و افزایش اعتبارات و همچنین جذب به موقع اعتبارات بر روند حاکم بر احداث ایستگاه راه آهن بناب فائق آیند و ایستگاهی در خور شأن اهالی و با مد نظر قرار دادن آینده توسعه منطقه اجرا و تکمیل کنند.