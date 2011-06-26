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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۸

اسماعیلی:

بیشترین سهم بودجه فرهنگی اصفهان به حوزه دینی رسید

بیشترین سهم بودجه فرهنگی اصفهان به حوزه دینی رسید

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان گفت: حوزه فرهنگ دینی سهم قابل توجهی از بودجه فرهنگی استان اصفهان را به خود اختصاص داده است.

محمدمهدی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه توجه‌ ویژه‌ای به حوزه فرهنگی در سطح استان اصفهان داشته‌ایم، افزود: در سال جاری 75 درصد از بودجه فرهنگی استان اصفهان را به مباحث حوزه فرهنگ دینی اختصاص دادیم تا به این وسیله برنامه‌ها و فعالیت‌های زیربنایی مطلوبی انجام پذیرد.

وی با اشاره به رقم اختصاص داده به بودجه فرهنگی استان اصفهان، اظهار داشت: در سال جاری 20 میلیارد ریال به حوزه فرهنگی بودجه اختصاص یافته است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان تاکید کرد: از مجموع 20 میلیارد ریال بودجه فرهنگی استان اصفهان، 15 میلیارد ریال به مباحث فرهنگی حوزه دین اختصاص یافت که امیدواریم با اقدامات مقتضی و برنامه‌ریزی‌ شده، گام‌های مهمی در این حوزه برداریم.

وی با بیان اینکه در راستای افزایش علاقه جوانان و رویکرد آنان به مباحث حوزه فرهنگی و دینی اقدامات مطلوبی انجام گرفته است، تصریح کرد: یکی از فعالیتهای انجام گرفته، احداث کتابخانه‌های مختلف در سطح شهرستانها با مضمون حوزه فرهنگ دینی بوده که نتایج ارزشمندی نیز داشته است.

کد مطلب 1344416

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