آخرین اقدامات مبارزه با پولشویی/لایحه مبارزه باتامین مالی تروریسم منتظر تصویب مجلس

اصغر ابوالحسنی در گفتگو با مهر در مورد آخرین اقدامات صورت گرفته برای مبارزه با جرم پولشویی گفت: طبق آنچه که در قانون و آئین نامه مبارزه با جرم پولشویی آماده است، دستورالعملهای مربوط را در بخش بانکی تدوین کرده ایم که به تصویب شورایعالی مبارزه با پولشویی رسیده است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک مرکزی دستورالعملهای مربوطه را به بانکها ابلاغ کرده و آنها نیز دستورالعملها را اجرایی می کنند، تصریح کرد: لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم سال گذشته در دولت تصویب و برای تصویب نهایی به مجلس ارسال شد.

وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط مجلس تصویب و به قانون تبدیل شود، افزود: هیچگونه مشکل قانونی و آئین نامه ای در مبارزه با جرم پولشویی در کشور وجود ندارد.

به گفته ابوالحسنی متاسفانه برخوردهای بین المللی با موضوع پولشویی مانند مسائل مربوط به انرژی هسته ای در کشورمان همواره سیاسی بوده است، گفت: ایران پاکترین و بهترین کشور از دیدگاه پولشویی است و اقتصاد ایران یکی از پاکترین اقتصادها است.

معاون وزیر اقتصاد گفت: براساس قانون مبارزه با جرم پولشویی سقف برداشت از بانکها در یک شبانه روز 15 میلیون تومان است که در سال 88 ابلاغ شده و این سقف تغییری نکرده است.