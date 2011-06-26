به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام تودی، مراسم افتتاحیه دهکده بیت الاسلام با حضور همسر ولیعهد هلند و یکی از مسئولان وزارت امور خارجه عمان برگزار شد.

بیت الاسلام یک دهکده واقعی است که 40 هکتار مساحت دارد و منعکس کننده سبک زندگی و فضای عمان است. این دهکده در 125 کیلومتری شرق لاهه مرز میان هلند و آلمان واقع شده است.

این نمایشگاه دربرگیرنده یک دروازه، نسخه ای از قرآن ، یک نمازخانه و سالنی است که به ارائه فرهنگ و دین اسلام پرداخته است.

همچنین یک اتاق به صنایع دستی و یک اتاق به نوع پوشش اسلامی اختصاص یافته و برخی از بناها نشان دهنده شبکه آبیاری سنتی در عمان است. یک مدرسه زبان عربی و یک بازار سنتی عمان نیز در این نمایشگاه به چشم می خورد.

یک بندر مینیاتوری و یک دریاچه کوچک برای نشان دادن ابزارهای ماهیگیری نیز در این نمایشگاه وجود دارد.

دهکده بیت الاسلام در هلند با نمایشگرهای مدرن تجهیز شده که نشان دهنده رشد و تحول فرهنگ است.

موزه فرهنگ و دین شرقی هلند که بیت الاسلام بخشی از آن است سالانه 180 هزار بازدید کننده داد. این موزه که در فضای آزاد ساخته شده یادآور فرهنگ سه دین آسمانی است و همچنین محل مناسبی برای برگزاری گردهمایی های اجتماعی و فرهنگی به شمار می رود.