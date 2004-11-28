شوراي نگهبان به جاي تقابل ، با وزارت كشور تعامل كند // براي تعيين تاريخ انتخابات نيازي به تائيد شوراي نگهبان نيست

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر وزير كشور كه براي پاسخگويي به سوال نماينده تبريز در صحن علني مجلس حضور يافته بود در جمع خبرنگاراني كه مكرر از وي در خصوص موضوعات مربوط به انتخابات رياست جمهوري سوال مي كردند گفت: هنوز نظر شوراي نگهبان مبني بر مخالفت با تاريخ پيشنهادي دوم وزارت كشور رسما به ما ابلاغ نشده است و در مطبوعات آنرا مطالعه كردم.

موسوي لاري گفت: بر اساس قانون انتخابات رياست جمهوري وزارت كشور تنها بايد زمان انتخابات رياست جمهوري را به شوراي نگهبان اطلاع بدهد و نياز به تاييد يا هماهنگي با شوراي نگهبان نيست.

وي افزود: ما ابتدا سعي كرديم اين مساله جزيي با هماهنگي و تفاهم و تعامل با شوراي نگهبان حل شود و پس از تاييد نشدن 23 ارديبهشت، روز سي ام ارديبهشت را به اين شورا اعلام كرديم.

از موسوي لاري سوال شد آقاي الهام سخنگوي شوراي نگهبان اين تاريخ را غير قانوني و فاقد وجاهت حقوقي و فني خوانده بود و موسوي لاري گفت: بهتر است ايشان در حد خودشان حرف بزنند. آقاي الهام تازه وارد شوراي نگهبان شده و بايد بگذارد مدتي از ورودش بگذرد و بعد اين گونه اظهار نظر كند.

وزير كشور افزود: انتخابات هفتم رياست جمهوري دوم خرداد 76 برگزار شد و اكنون ما پيشنهاد داديم 30 ارديبهشت برگزار شود، هيچ توجيهي براي تاييد آن وجود ندارد كه حال بخواهد به استناد آن توجيه اين تاريخ تاييد نشود.

موسوي لاري گفت: زمان اعلام شده يعني 30 ارديبهشت هيچ مشكل قانوني ندارد زيرا اول خرداد به بعد امتحانات دانش آموزان و دانشجويان شروع مي شود ولي 30 ارديبهشت مشكل خاصي نيست، هوا هم خوب و مناسب است.

از وزير كشور سوال شد آيا تاريخ جديدي را اعلام مي كنيد و موسوي لاري گفت: هنوز پيشنهاد جديدي نداده ايم، سعي مي كنيم بالاخره يك زمان نهايي شود.

خبرنگاري از موسوي لاري پرسيد برخي از نمايندگان مجلس هفتم نسبت به انتصابات وزير كشور اعتراض دارند و آنرا دليلي براي استيضاح وي مي دانند و موسوي لاري گفت: مديراني كه در وزارت كشور فعاليت مي كنند ، انسانهاي خوب ، با تجربه وفادار به نظام و متعهد هستند، برخي نيز از مجلس ششم آمده اند كه تعدادشان هم كم است اما عمده همكاران و مديران وزارت كشور انسانهاي پاك و شريف و مديران لايقي هستند.

موسوي لاري در پاسخ به سوالي مبني بر زمان اعلام معرفي رييس ستاد انتخابات كشور گفت: تا زماني كه روز برگزاري انتخابات رياست جمهور مشخص نشود، رييس ستاد انتخابات معرفي نمي شود.

وزير كشور در پاسخ به سوال ديگري در خصوص علت تاييد نشدن نرم افزاري كه از سوي وزارت كشور براي شمارش رايانه اي به شوراي نگهبان ارسال شده بود گفت: ما هنوز هيچ نرم افزاري به شوراي نگهبان ارسال نكرده ايم اما معتقدم اعضاي شوراي نگهبان حقوقدان هستند و كارشناس رايانه نيستند و هنوز هم كارشناسان خود را به وزارت كشور معرفي نكرده اند.