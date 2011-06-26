به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری در مراسم افتتاحیه مرحله دوم دوره یکم بصیرت ویژه روسای ادارات و دوایر پلیس‌های تخصصی و معاونت‌های فرماندهی انتظامی استان قم با تأکید بر لزوم برگزاری دوره بصریت برای تمام مدیران و کارکنان، تأکید کرد: همه باید در مسیر بصیرت افزایی گام بردارند.



وی به اهمیت و جایگاه بصیرت پرداخت و تصریح کرد: مدتی است موضوع بصیرت در کشور ما بر سر زبان‌ها است و عالمان و بزرگان، این کارگزاران نظام اسلامی بر روی این واژه و ضرورت پرداختن به این موضوع تأکید بسیار کرده اند.



عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به راه های رسیدن به بصیرت، اظهار داشت: بصیرت یک مسیر است و انسان اگر این مسیر را درست نشناسد سقوط می کند.



شناخت زمان و ولایت پذیری از راه های رسیدن به بصیرت است



آیت الله حسینی بوشهری در ادامه بیان داشت: تمسک به قرآن و فهم عمیق آموزه های دینی، سیر گفتاری و رفتاری اهل بیت عصمت و طهارت(ع)، برخورداری از تقوی درونی، شناخت زمان و ولایت پذیری از راه های رسیدن به بصیرت است.



امام جمعه قم همچنین به ذکر موانع رسیدن انسان به بصیرت اشاره کرد و افزود: غفلت، جهل و نادانی، دنیا طلبی و دنیا پرستی از موانع رسیدن به بصیرت است و انسان را در مسیر انحراف و سقوط قرار می دهد.



وی با اشاره به مسئولیت‌های خطیر نیروی انتظامی در برخورد با فتنه ها و انحرافات در جامعه گفت: نیروی انتظامی در مسیر درست بصیرت قرار دارد و حقیقتا این نیرو امین نظام جمهوری اسلامی است.

