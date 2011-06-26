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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۲

سجادپور در گفتگو با مهر:

گفتگویی در ارتباط با فیلم بنی‌اعتماد نداشته‌ام

گفتگویی در ارتباط با فیلم بنی‌اعتماد نداشته‌ام

مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد اظهار نظر منتشر شده از خود درباره فیلم سینمایی جدید رخشان بنی‌اعتماد را تکذیب کرد.

علیرضا سجادپور در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: من هیچ گفتگویی درباره وضعیت فیلم سینمایی تازه رخشان بنی‌اعتماد نداشته‌ام و صحبت‌هایی که از طرف من در یک سایت منتشر شده، تخیلی است.

وی افزود: من درباره اخباری که در رسانه‌ها درباره فیلم‌ها منتشر می‌شود نظری نمی‌دهم و فقط درباره فیلم‌هایی صحبت می‌کنم که درخواست رسمی برای مجوز ساخت داده‌اند.

چند روز پیش در یکی از سایت‌های سینمایی به نقل از علیرضا سجادپور مدیر نظارت و ارزشیابی ارشاد در مورد فیلم جدید رخشان بنی‌اعتماد عنوان شده بود: ما به چنین فیلمی پروانه ساخت نداده‌ایم و این فیلم فاقد مجوز است. این که در خبرها آمده است رخشان بنی اعتماد ساخت فیلم جدیدش را مدتی پیش شروع کرده، بنده اطلاع دقیق ندارم... فقط لازم می‌دانم تاکید کنم طبق قوانین رسمی کشور فیلمسازی که بدون پروانه ساخت فیلمی را بسازد کاری غیر قانونی انجام داده است و عملش خلاف قانون رسمی است.

کد مطلب 1344426

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