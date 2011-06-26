9 تیر آخرین مهلت استعفای مدیران خراسان رضوی برای نامزدی مجلس است

به گزارش خبر نگار مهر، علی اصغر رشید صبح یکشنبه در همایش فرمانداران خراسان رضوی اظهار داشت: مهلت استعفای مدیران استانی و کشوری از مناصب اداری از سوم تیرماه آغاز شده و تا پایان 9 تیر ادامه می یابد.

مدیرکل سیاسی استانداری خراسان رضوی تاکید کرد: تاکنون دو اطلاعیه از سوی ستاد انتخابات کشور ارائه شده و افرادی که می خواهند در انتخابات شرکت کنند، باید به این اطلاعیه ها توجه داشته باشند.

وی ادامه داد: امسال بحث رایانه ای شدن انتخابات وجود دارد که باد دو پیش فرض رایانه ای شدن تمام فرایند انتخابات و رایانه ای شدن مراحل رای گیری، این موضوع در حال بررسی است.

رشید تصریح کرد: احتمال هک شدن مسیرهای اینترنتی در روز انتخابات وجود دارد که باید پیش بینی لازم در این امر انجام شود.

وی با بیان اینکه 90 نفر از نمایندگان مجلس واجد شرایط برای ثبت نام دوره جدید نیستند، افزود: با دو پیش شرط داشتن کارشناسی ارشد و گذشتن یک دوره از نمایندگی مجلس، 90 نفر از نمایندگان مجلس برای ثبت نام واجد شرایط نیستند.