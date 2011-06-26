به گزارش خبرنگار مهر ، مدیرعامل شرکت واگن پارس صبح روز یکشنبه در این مراسم گفت: این واگنهای لبه بلند از شروع قرارداد به مدت 10 ماه در کارخانه ساخته و به شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر تحویل داده می شود.

مهندس حسین عاشوری با بیان اینکه شرکت واگن پارس حداکثر ظرف 3 ماه آینده آمادگی تحویل 30 دستگاه واگن لبه بلند را به این شرکت دارد اظهارداشت: ظرفیت بارگیری واگنهای لبه بلند 67.5 تن و وزن آن 22.5 تن است.

وی اضافه کرد: این واگنهای لبه بلند با 14 هزار و 240 میلیمتر طول و دو هزار و 950 میلیمتر عرض ساخته می شوند.

عاشوری با بیان اینکه شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر به منظور تکمیل چرخه حمل مواد معدنی تا رسیدن به دست مصرف کننده نسبت به خرید واگنهای مذکور اقدام کرده است، اظهارداشت: این واگنهای لبه بلند مواد معدنی را از شرکت سنگ آهن گل گهر به شرکتهای فولاد از جمله شرکت فولاد مبارکه اصفهان حمل می کنند.

وی عنوان کرد: شرکت واگن پارس امیدوار است که با شتاب مناسب نسبت به افزایش کمی و کیفی محصولات خود اقدام کند.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر نیز در این مراسم گفت: قرارداد خرید 200دستگاه واگن لبه بلند اولین فاز از خرید یک هزار دستگاه واگن و همچنین کشنده های قطار باری این شرکت است که این قرارداد با مبلغ بالغ بر 22 میلیاردتومان بخشی از ناوگان ریلی شرکت را تشکیل می دهد.

مهندس جلال ماب با تاکید بر لزوم تقویت صنایع داخلی بر انجام تعهدات شرکت سازنده در زمانبندی تعیین شده تاکیدکرد و گفت: تا سال آینده محصولات گل گهر برای جابجائی در داخل و خارج از کشور به بیش از 10 میلیون تن و در پنج سال آینده به قریب 20 میلیون تن می رسد.

مهندس بابک احمدی معاون راه آهن جمهوری اسلامی نیز ضمن استقبال از راه اندازی شرکت های حمل و نقل جدید اظهارامیدواری کرد که این اقدام بتواند موجب توسعه حمل و نقل ریلی و توسعه صنایع ریلی تولیدکننده ناوگان در داخل کشور گردد.

کارخانه واگن پارس در خرداد ماه 1363 با هدف جوابگویی به نیاز کشور به ساخت واگن، توسعه خطوط راه آهن و تخلیه و بارگیری سریع کالاها در بنادر، جایگزینی واگنهای مستهلک شده و صادرات واگنهای تولیدی به کشورهای همسایه بهره‌برداری شده است.

