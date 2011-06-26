مجلس از توسعه صنعت در آذربایجان شرقی حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ‌رضا رحمانی شامگاه شنبه در پانل صنایع و معادن سازمان صنایع سومین همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در تبریز با بیان اینکه این همایش فرصت خوبی برای معرفی توانمندی های صنعت و معدن استان است اظهار داشت: آذربایجان شرقی در طول تاریخ در امر تجارت و تولید زبان زد خاص و عام بوده است و وجود جاده ابریشم در این استان موید این مطلب است .

وی افزود: در پروژه های زیر بنایی استا ن اقدامات منحصر به فردی انجام گرفته که از آن جمله می توان به راه آهن سریع السیر تهران – تبریز اشاره کرد.

این نماینده مجلس گفت: از جمله پروژه های زیر سازی شده در استان ایجاد آزاد راه های تبریز- بازرگان، تبریز – ارومیه و تبریز- مغان و باکو است .

رضا رحمانی گفت: این همایش برای سرمایه‌گذاران در کنار سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان از قبیل گردشگری، انرژی، صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، شناساندن فضای حاکم بر کشور و استان به سرمایه‌گذاران خارجی و توصیف وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تبادل اطلاعات فنی و تجاری بین سرمایه‌گذاران، تجار و بازرگانان کشورهای شرکت‌کننده در همایش، موثر خواهد بود.

وی ادامه داد: تبادل اطلاعات، ارتقای هماهنگی و همکاری برای دست‌اندرکاران، متولیان و سایر دستگاه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری، موجب تشویق به مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در آذربایجان ‌شرقی، جذب سرمایه به استان و رونق کسب و کار، اتصال بیشتر اقتصاد استان با خارج از کشور برای انتقال دانش فنی و توسعه روابط اقتصادی با سایر کشورها از طریق عقد قراردادهای سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذاران خارجی و یا ایرانیان مقیم خارج از کشور با حضور مقامات ارشد کشوری و استانی در تبریز می شود.