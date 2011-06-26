سرپرستی عباسی بر وزارت ورزش و جوانان غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، "نادر قاضی ‌پور" از انتصاب محمد عباسی به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان انتقاد کرد و گفت: انتصاب عباسی به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان تداوم قانون ‌شکنی رئیس‌جمهوری در اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان است و او ثابت کرده است که به هر نحوی سعی دارد اجرای این قانون را به تأخیر بیندازد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: عباسی هم اکنون وزیر تعاون دولت است و بر اساس قانون منع دو شغله بودن ، رئیس ‌جمهوری حق معرفی او به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان را ندارد.



نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس، همچنین افزود: بر اساس اصل 135 قانون اساسی، رئیس‌جمهوری تنها برای سه ماه می‌تواند برای یک وزارتخانه وزیرمعرفی کند و بعد از گذشت این مدت موظف است وزیر پیشنهادی خود را برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند.



وی با بیان این که رئیس ‌جمهوری در صورت اصرار بر سرپرست ماندن عباسی در وزارت ورزش و جوانان مرتکب امر خلاف قانون شده است، تأکید کرد: مجلس پیش از این چند گزارش از تخلفات رئیس جمهوری بر اساس ماده 233 آئین نامه داخلی مجلس، تهیه و بعد از تصویب مجلس به قوه قضائیه ارجاع کرده است.



عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: اگر احمدی نژاد همچنان بر معرفی عباسی به عنوان سرپرست وزارت ورزش تأکید داشته باشد، مجلس بار دیگر این امر را به عنوان تخلف رئیس ‌جمهوری از اجرای قانون به قوه قضاییه ارجاع می‌دهد.



رئیس‌جمهوری روز گذشته (شنبه 5 تیر) در حکمی محمد عباسی وزیر تعاون را با حفظ سمت به سرپرستی وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد.



قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان 12 دی ماه سال گذشته درصحن مجلس تصویب شد و پس از آن به تایید شورای نگهبان رسید، اما رئیس‌جمهوری از اجرای آن امتناع کرد و سرانجام با 145 روز تأخیر حمید سجادی را به عنوان گزینه پیشنهادی خود برای اداره وزرات ورزش و جوانان به مجلس معرفی کرد.