موفقیت دانشجویان دانشگاه شهرکرد در المپیاد علمی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در مرحله منطقه ای شانزدهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور که در اردیبهشت سال جاری برگزارشد، مریم صابری و سیما جعفرپور بروجنی در رشته زیست شناسی، سید علی سهرابی در رشته زبان و ادبیات فارسی، عظیمه نجفی پور در رشته زراعت واصلاح نباتات، فاطمه آقابابائی در رشته ریاضی و مهدی صاعدنیا و سپیده یوسف نیا در رشته حقوق از دانشگاه شهرکرد با کسب نمره لازم به مرحله کشوری این المپیاد که در اواخر تیر90 در تهران برگزار می شود راه یافتند.

شاهین بشارتی مدیر دفتراستعدادهای درخشان دانشگاه شهرکرد، هدف از برگزاری المپیاد علمی دانشجویی را کشف استعدادهای درخشان دانشجویان کشور و تشویق و ترغیب آنها به مطالعه وتحقیق و ایجاد فرصت های مناسب برای اعتلای علمی آنان اعلام کرد و افزود: المپیاد علمی دانشجویی کشور هر سال با شرکت دانشجویان توانمند و مستعد سال سوم به بالای مقطع کارشناسی در 16 رشته تحصیلی مصوب دفتراستعدادهای درخشان وزارت علوم برگزار می شود.

برگزیدگان برتر مرحله نهایی المپیاد دانشجویی کشور، از بورسهای تحصیلی در مقاطع بالاتر، امکان ادامه تحصیل بدون آزمون ورودی در مقطع کارشناسی ارشد (برای رتبه های زیر 15 المپیاد) و دیگر تسهیلات مادی و معنوی بنیاد ملی نخبگان و دفتراستعدادهای درخشان وزارت علوم بهره مند می شوند.

در مرحله نهایی پانزدهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در سال 89 نیز دانشجویان دانشگاه شهرکرد خوش درخشیدند و مؤمنه فروتن رتبه 9 کشور در رشته زیست شناسی، مهدی صاعدنیا رتبه 12کشور در رشته حقوق، آرمان اسکندری رتبه 11 کشور در رشته زراعت و اصلاح نباتات و فرزانه محمدی رتبه 16 کشور در زیست شناسی را کسب کردند.