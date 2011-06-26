امکان سرمایه گذاری در قطار سریع السیر تبریز - تهران فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی ظهر شنبه در سومین همایش فرصت های سرمایه گذاری آذربایجان شرقی با اعلام این خبر افزود: ایران و تبریز جغرافیایی امن و آرام برای سرمایه گذاران و فرصت های سرمایه گذاری در کشور است که این امر به عنوان مزیتی برای حضور سرمایه گذاران خوانده می شود.

تاج الدینی با اشاره به عزم دولت در توسعه زیرساخت های حمل و نقل اظهار داشت: از نمونه این امر می توان به هدف گذاری دولت برای رساندن خطوط ریلی کشور به 24 هزار کیلومتر اشاره کرد.

وی افزود: بر این اساس هم اکنون 12 هزار کیلومتر خط آهن در کشور موجود است که مقرر شده 12 هزار کیلومتر دیگر در دستور ساخت قرار گیرد.

معاون رئیس جمهور در امور مجلس کشور ایران را محل توسعه صنعتی دانسته و گفت: کشور ما از لحاظ پتانسیل های صنعتی و معدنی جز 10 کشور نخست دنیاست و از نظر دارا بودن منابع انرژی 17 درصد از گاز دنیا متعلق به کشور ما است و از این رو فرصت بسیار مناسبی برای حضور سرمایه گذاران در حوزه صنعت، معدن و انرژی مهیاست.

تاج الدینی با اشاره به روند فضای کسب و کار در کشور تصریح کرد: فضای کسب و کار موجود در ایران رشد چشمگیری داشته است بطوری که از سال 2009 تا 2011 رتبه ایران از لحاظ فضای کسب و کار از 143 به 129 ارتقا یافته است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین با تاکید بر روند تحریم ها علیه ایران اظهار داشت: تحریم های اخیر نه تنها تاثیری بر روند رو به رشد اقتصاد ایران نداشته است بلکه ما را برای خودکفایی مصمم تر کرده است.

