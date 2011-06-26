معلمان مهمترین عامل کنترل رفتارهای ناهنجار هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی انجم شعاع در جمع کارکنان آموزش و پرورش کرمان با اشاره به نقش معلم در کنترل رفتارهای ناهنجار گفت: آموزش وپرورش نقش اساسی در تعلیم و تربیت دارد و همه افراد جامعه تحت تعلیم و تربیت این ارگان قرار می گیرند.

انجم شعاع ابراز داشت: هر حکومتی برای مقابله و کنترل رفتارهای ناهنجار سیاست های خاص خود را دارد و همه ارگان ها مانند حلقه های زنجیری هستند که حکومت را در رسیدن به سیاست های خود یاری می کنند.

وی ادامه داد: مقام ولایت مانند حلقه اتصال این زنجیر است و همه به عنوان یک وظیفه الهی و یک عقیده و ارزش تحت محوریت ولایت فقیه و انجام وظیفه در هر ارگانی مشغول خدمت هستیم.

این مسئول ابراز داشت: آموزش و پرورش با پرورش رفتار افراد در جهت از بین بردن رفتار های ناهنجار و همچنین ترویج رفتارهای مطلوب و هنجار، رعایت قانون و احترام به عرف را به دانش آموزان و در نتیجه به احاد جامعه می آموزد.

وی با اشاره به تعامل مطلوب بین آموزش و پرورش و دادگستری کرمان ابراز داشت: هم اکنون این تعامل در قالب یک تفاهم نامه با اعلام نظرها و دیدگاه های معلمان و کارشناسان آموزش و پرورش در رابطه با چگونگی بهتر اجرای قوانین قضایی و حضور قضاوت در مدارس و آشنایی دانش آموزان با جرم و اعلام هشدارهای لازم به آنها در حال انجام است.