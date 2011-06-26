به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور شامگاه شنبه در دومین جلسه شورای اداری استان قم بودجه هزینهای و تملک دارایی دستگاههای استان در سال 90 را 244 میلیارد تومان اعلام کرد و اظهار داشت: اتمام پروژههای نیمه کاره در اولویت است و مدیران دستگاهها و نهادهای استان از تعریف پروژههای جدید خودداری کنند.
وی اضافه کرد: بودجه سال 90 به زودی ابلاغ میشود و نباید فاصلهای بین ابلاغ بودجه و انعقاد موافقتنامه وجود داشته باشد.
مدیران قانون بودجه را مطالعه کنند
استاندار قم با تاکید بر لزوم مطالعه دقیق و اشراف کامل مدیران اجرایی بر قانون و ضوابط بودجه سال 90 اظهار داشت: مدیران و مسئولان باید قانون و ضوابط بودجه را دقیقا مطالعه کنند تا از ظرفیتهای خوبی که در بودجه سال 90 نهفته است استفاده کنند.
وی با بیان اینکه هزار و 700 میلیارد تومان از بودجه کشور در قم صرف میشود، به ذکر ظرفیتهای بودجه سال 90 کشور در بخشهای مختلف پرداخت و از مسئولان و مدیران استان خواست که برای جذب بخشی از این اعتبارات تلاش مضاعفی داشته باشند.
وی با اشاره به تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی استان در برنامه پنجم توسعه بیان داشت: برنامه عملیاتی استان برای تحقق همه اهداف و چشماندازها در برنامه پنجم توسعه باید با جمعآوری آراء و دیدگاههای کارشناسی هر چه سریعتر تهیه و تدوین شود.
لزوم رونقبخشی به برنامههای نیمه شعبان
موسیپور با اشاره به حضور خیل عظیم جمعیت در اعیاد شعبانیه در قم، اظهار داشت: نیمه شعبان موقعیت خوبی برای کارهای فرهنگی و مانور عظیم ولایی - فرهنگی است و دستگاههای فرهنگی باید از این ظرفیت استفاده کنند و برنامههای مناسبی ارائه دهند.
استاندار قم بیان داشت: همه دستگاههای اجرایی باید تمامی توان و امکانات خود را برای پذیرایی شایسته از مهمانان و زائران حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران به کار گرفته و بر این امر مهم و حیاتی اهتمام ویژهای داشته باشند.
وی در پایان با اشاره به بحران کمآبی در استان قم، بر لزوم صرفهجویی در مصرف آب از سوی شهروندان و دستگاههای استان تأکید کرد.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم از مدیران این استان خواست که از تعریف پروژههای جدید به منظور تسریع در اتمام پروژههای نیمه کاره خودداری کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور شامگاه شنبه در دومین جلسه شورای اداری استان قم بودجه هزینهای و تملک دارایی دستگاههای استان در سال 90 را 244 میلیارد تومان اعلام کرد و اظهار داشت: اتمام پروژههای نیمه کاره در اولویت است و مدیران دستگاهها و نهادهای استان از تعریف پروژههای جدید خودداری کنند.
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