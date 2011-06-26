به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور شامگاه شنبه در دومین جلسه شورای اداری استان قم بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی دستگاه‌های استان در سال 90 را 244 میلیارد تومان اعلام کرد و اظهار داشت: اتمام پروژه‌های نیمه کاره در اولویت است و مدیران دستگاه‌ها و نهادهای استان از تعریف پروژه‌های جدید خودداری کنند.



وی اضافه کرد: بودجه سال 90 به زودی ابلاغ می‌شود و نباید فاصله‌ای بین ابلاغ بودجه و انعقاد موافقتنامه وجود داشته باشد.



مدیران قانون بودجه را مطالعه کنند



استاندار قم با تاکید بر لزوم مطالعه دقیق و اشراف کامل مدیران اجرایی بر قانون و ضوابط بودجه سال 90 اظهار داشت: مدیران و مسئولان باید قانون و ضوابط بودجه را دقیقا مطالعه کنند تا از ظرفیت‌های خوبی که در بودجه سال 90 نهفته است استفاده کنند.



وی با بیان اینکه هزار و 700 میلیارد تومان از بودجه کشور در قم صرف می‌شود، به ذکر ظرفیت‌های بودجه سال 90 کشور در بخش‌های مختلف پرداخت و از مسئولان و مدیران استان خواست که برای جذب بخشی از این اعتبارات تلاش مضاعفی داشته باشند.



وی با اشاره به تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی استان در برنامه پنجم توسعه بیان داشت: برنامه عملیاتی استان برای تحقق همه اهداف و چشم‌اندازها در برنامه پنجم توسعه باید با جمع‌آوری آراء و دیدگاه‌های کارشناسی هر چه سریع‌تر تهیه و تدوین شود.



لزوم رونق‌بخشی به برنامه‌های نیمه شعبان



موسی‌پور با اشاره به حضور خیل عظیم جمعیت در اعیاد شعبانیه در قم، اظهار داشت: نیمه شعبان موقعیت خوبی برای کارهای فرهنگی و مانور عظیم ولایی - فرهنگی است و دستگاه‌های فرهنگی باید از این ظرفیت استفاده کنند و برنامه‌های مناسبی ارائه دهند.



استاندار قم بیان داشت: همه دستگاه‌های اجرایی باید تمامی توان و امکانات خود را برای پذیرایی شایسته از مهمانان و زائران حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران به کار گرفته و بر این امر مهم و حیاتی اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.



وی در پایان با اشاره به بحران کم‌آبی در استان قم، بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف آب از سوی شهروندان و دستگاه‌های استان تأکید کرد.



