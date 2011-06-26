علی‌اصغر صباح‌کوهی در این باره به خبرنگار مهر گفت: پیش از این آثار متقاضی اجرا در بخش تئاتر آزاد از طریق انجمن نمایشگران آزاد که حدود 15 سال از فعالیت آن می‌گذرد و از سال 83 به ثبت رسیده به شورای نظارت و ارزشیابی مرکز هنرهای نمایشی معرفی می‌شدند. این انجمن حدود 500 عضو دارد که همه اعضای آن تأیید شده هستند.



عضو هیئت مدیره انجمن نمایشگران آزاد یادآور شد: پیش از این معاون‌های هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از این انجمن حمایت می‌کردند که البته این حمایت‌ها هیچگاه مادی نبوده است. ولی در زمان آقای شاه‌آبادی این نگاه تغییر پیدا کرده و عملکرد معاون هنری به گونه‌ای است که به انجمن نمایشگران آزاد و فعالیت آن آسیب می‌زند.



وی در ادامه توضیح داد: آقای شاه‌آبادی به صورت مستقیم و بدون تأیید انجمن نمایشگران آزاد دو یا سه نفر را به شورای نظارت و ارزشیابی مرکز هنرهای نمایشی برای دریافت مجوز معرفی کرده است. وقتی افرادی که عضو انجمن نیستند مجوز اجرا می‌گیرند باعث بروز مشکلاتی می‌شود که هفته گذشته یکی از این مشکلات در سالن شهر کتاب خیابان دماوند رخ داد. این اتفاق برای نمایشی رخ داد که به صورت مستقیم از طرف آقای شاه‌آبادی معرفی شده بود.



صباح‌کوهی تصریح کرد: متأسفانه آقای شاه‌آبادی انجمن نمایشگران آزاد و فعالیت‌های آن را نادیده گرفته‌ و ما تصمیم داریم اگر مرکز هنرهای نمایشی و معاونت هنری پاسخگوی مشکل به وجود آمده نباشند هفته آینده به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و در نهایت کمیسیون فرهنگی مجلس مراجعه کنیم.