  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۶

تولید صادرات محور با ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن

رئیس خانه صنعت و معدن ایران گفت: تولید صادرات محور در پی ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی باعث ارتقای سطح رفاه ملی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی غنیمی فرد با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به اینکه درآمد ناخالص ملی و ارزش افزوده، در هر کشوری از تولید حاصل می شود، بنابراین، ادغام وزارتخانه های مذکور بر محور تولید و توسعه صادرات، طرح درستی است.

وی افزود: هر چه ارزش افزوده در اقتصاد بالا رود، هزینه های بیشتری در راستای ارتقای سطح زندگی مردم (نظیرگسترش تامین اجتماعی، ساخت دانشگاه ها، توسعه شبکه حمل و نقل و غیره) جذب می شود.

رئیس خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به اینکه تامین کالا یا خدمات مورد نیاز تولید و توزیع داخل و صادرات کالای تولید شده به عنوان 2 وظیفه مهم بازرگانی محسوب می شود، تصریح کرد: از این رو، باید در کشور تولید رخ دهد تا با درآمد حاصل از آن، بتوان کالایی را از خارج وارد و سودی حاصل کرد.

رئیس اتحادیه سراسری تعاونی های تولیدی گفت: با تجمیع منابع، نحوه اداره کردن، بهره برداری و توزیع و صادرات آن باید بر اساس منافع ملی صورت گیرد.
 

کد مطلب 1344456

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها