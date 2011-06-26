دیکتاتور نفس نمی کشد/ منتظر پیشنهاد قذافی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدالحفیظ غوقه" معاون شورای ملی انتقالی لیبی در گفتگو با فرانس پرس اظهار داشت: ممکن است در ساعات آتی پیشنهادی از سوی قذافی دریافت کنیم که به چهارماه جنگ و خشونت در لیبی خاتمه خواهد داد.

وی تاکید کرد: قذافی هم اکنون نمی تواند نفس بکشد و فکر می کنیم زمان ارائه این پیشنهاد از سوی وی بسیار نزدیک شده است.

معاون شورای ملی انتقالی لیبی با تاکید بر اینکه انقلابیون ارتباط مستقیمی با قذافی ندارند، اظهار داشت: اطلاعاتی که از منابع فرانسوی و آفریقای جنوبی دریافت کردیم نشان می دهد که قذافی در حال تهیه طرحی برای ارائه به ما است.

غوقه ادامه داد: قذافی کشورهایی را برای ارائه این پیشنهاد انتخاب کرده اما تاکنون طرحی به دست ما نرسیده است. البته در صورتی که این طرح به دستمان برسد بطور جدی آن را بررسی می کنیم به این شرط که بقای قذافی، رژیم وی و مقامات نزدیک به او در آن گنجانده نشده باشد.

وی افزود: ما می خواهیم در اسرع وقت به جنگ و نزاع در لیبی پایان دهیم و همواره راهی برای کنار رفتن قذافی باقی گذاشته ایم.

این در حالی است که روز جمعه روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا از تفکر جدی دیکتاتور لیبی درباره ترک طرابلس و اقامت در شهری دیگر پرده برداشته بود.