راهپیمایی زنان سراسر کشور در حمایت از حجاب/ برگزاری همایش زنان عفیف فضای سایبر

مینو اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اقدامات بسیج جامعه زنان در رابطه با کمک به اجرای قانون عفاف و حجاب، اظهار داشت: یکی ازکارهای اساسی ما در حوزه عفاف و حجاب کادر سازی است.

وی با اعلام اینکه در سال جاری برای 200 هزار نفر از معلمان زن با همکاری آموزش و پرورش و وزارت کشور دوره های کوتاه مدت 5 روزه را پیش بینی کرده ایم تا معلمان در این کلاسها با مباحث جامعه شناسی، هویت شناسی و معرفت شناسی موضوع عفاف و حجاب آشنا شوند.

رئیس بسیج جامعه زنان در بخش دیگری از این گفتگو در خصوص فعالیت بسیج جامعه زنان در حوزه سایبر نیز گفت: نخستین همایش زنان عفیف فضای سایبر را در سال جاری برگزار خواهیم کرد.

وی در ادامه از راهپیمایی میلیونی زنان پس از نماز جمعه روز هفدهم تیرماه در سراسر کشور برای حمایت از اجرای قانون عفاف و حجاب خبر داد.

اصلانی تصریح کرد: از قوای سه گانه درخواست می کنیم که نسبت به ترویج و پیاده سازی قانون عفاف و حجاب در جامعه وظایف خود را انجام دهند.

وی همچنین با اعلام اینکه نخستین همایش بین المللی تجلیل از طلایه داران عرصه عفاف و حجاب را در دهه فجر سال جاری برگزار خواهیم کرد، گفت: کمیته محتوایی و شناسایی افراد در قالب ستادی تشکیل شده است و ما بدینوسیله سعی خواهیم کرد زنان محجبه ای که در سایر کشورها مشغول فعالیت هستند را دعوت کنیم و بتوانیم از آنها قدردانی کنیم.

به گزارش مهر، پیش از این سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین از آمادگی بسیج برای کمک به نیروی انتظامی برای اجرای قانون عفاف و حجاب در جامعه خبر داده بود.

گفتنی است قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در 13 دی 1384 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

