ورزشکار تراکتورسازی ایران نمونه جامعه کارگری آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، قلندر عطایی توانست در ششمین جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر آذربایجان شرقی در بخش ورزشی از بین 123 نفر عنوان برتری را کسب کند.

عطایی از سال 1363 تا 1373 به صورت حرفه ای در دومیدانی جانبازان و معلولان در رشته های 100 متر، 200 متر، پرش سه گام، پرش طول و ... فعالیت داشته و هم اکنون نیز به عنوان مربی در مجموعه تراکتورسازی ایران فعالیت می کند.

وی در مدت 10 سال فعالیت حرفه ای بیش از 70 مدال طلاء، نقره و برنز کارگری، کشوری و جهانی گرفته و کسب عنوان دومی و سومی، پرش سه گام و دوی 100 متر مسابقات جهانی آسن هلند در سال 1990در بین 54 کشور جهان و نفر هفتم پرش طول پارالمپیک بارسلونای اسپانیا در سال 1992، کسب 9 مدال طلا، نقره و برنز سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، کسب عنوان دومی کارگران کشور در کسوت مربی در اصفهان و ... از جمله عنوانهایی است که عطایی را شایسته دستیابی به عنوان ورزشکار نمونه کارگری آذربایجان شرقی کرده است.

گفتنی است ششمین جشنواره امتنان از کارگران برتر آذربایجان شرقی همزمان با سراسر کشور و با رقابت بیش از 180 کارگر در بخش خانواده های الگو، پژوهشگر و ورزشکاران در تبریز برگزار شد.