75 درصد روستاییان بستان آباد بیمه اند

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس گل محمد زاده پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با معاون وزیر رفاه و مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر با اشاره به این که هشت هزار و 12 خانوار از روستاییان این منطقه عضو صندوق بیمه اجتماعی هستند، گفت: بیش از 75 درصد خانوارهای روستایی بستان آباد تحت پوشش بیمه بوده و از این لحاظ در بین شهرستان های استان رتبه چهارم را به خود اختصاص داده ایم.
وی افزود: گسترش بیمه های اجتماعی در میان همه، به ویژه اقشار محروم و روستایی جزو اصول اساسی و فراموش شده قانون اساسی بود که خوشبختانه با سیاست های دولت دکتر دهم و تلاش های صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر این اصل در حال تحقق است.
الیاس گل محمدزاده به سکونت بیش از 84 درصد مردم بستان آباد در روستاها اشاره کرد و گفت: همکاری خود روستاییان و فرهنگ سازی در این زمینه عامل اصلی در گسترش بیمه های اجتماعی خواهد بود و ما از همه دستگاهها های شهرستان به ویژه آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان، دهیاری، شوراهای اسلامی و بخشداران که حضور بیشتری در روستاها دارند خواسته ایم که در این زمینه جدیت بیشتری به خرج بدهند و تلاش می کنیم همه خانوارهای روستایی از مزایای این طرح بهره مند شوند.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پتانسیل های مهم بستان آباد در بخش کشاورزی، صنعت و گردشگری خواستار سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در این شهرستان شد.
معاون وزیر رفاه و مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور و عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در این دیدار بر عزم دولت بر گسترش بیمه های اجتماعی در میان روستاییان تاکید کرد و گفت: امیدواریم روزی در این شهرستان جشن سپاسگذاری را در زمینه بیمه بودن همه روستاییان برگزار کنیم.
سید مجید موسویان با اشاره به پیشرفت های استان آذربایجان شرقی و شهرستان بستان آباد در امر بیمه خانوارهای روستایی گفت: میانگین بیمه شدگی روستاییان در کل کشور 28 درصد بوده در حالی که در شهرستان بستان آباد این رقم به 75 درصد بالغ می شود و ما انتظار داریم جشن سپاسگذاری در تحقق کامل بیمه روستائیان را به زودی در این شهرستان برگزار کنیم.
موسویان اضافه کرد: با گسترش فعالیت صندوق بیمه اجتماعی و روستاییان کشور فقر در جامعه کاهش یافته و عملا از تعداد مددجویان کمیته امداد، سازمان بهزیستی و دیگر نهادهای خیریه در جامعه کاسته خواهد شد.
وی به مزایای گسترده طرح بیمه اجتماعی روستاییان اشاره کرده و گفت: نمونه های فراوانی در کشور وجود دارد که خانواده هایی که عضو صندوق هستند پس از بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت سرپرست خانوارهایشان توانسته اند زندگی خود را سامان داده و حتی به کارآفرینان موفقی تبدیل شوند.
موسویان هم چنین از آمادگی برای سرمایه گذاری در حوزه مهار آب، ساخت سد و بهره برداری از آب های روان در شهرستان بستان آباد خبر داد و گفت: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی آماده است تا با توجه به وجود شهرک های صنعتی در این شهرستان و همچنین جاذبه های فراوان گردشگری این منطقه حضور بلند مدتی در بستان آباد داشته باشد.
پیس از پایان این جلسه که مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر استان آذربایجان شرقی و جمعی از کارگزاران بیمه شهرستان حضور داشتند، معاون وزیر رفاه با حضور در روستای اکین آباد جدید از توابع بخش مرکزی بستان آباد حکم دریافت مستمری یک خانواده روستایی را به نمایندگی از روستائیان بستان آباد به همسر این خانواده اهدا کرد.
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