75 درصد روستاییان بستان آباد بیمه اند

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس گل محمد زاده پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با معاون وزیر رفاه و مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر با اشاره به این که هشت هزار و 12 خانوار از روستاییان این منطقه عضو صندوق بیمه اجتماعی هستند، گفت: بیش از 75 درصد خانوارهای روستایی بستان آباد تحت پوشش بیمه بوده و از این لحاظ در بین شهرستان های استان رتبه چهارم را به خود اختصاص داده ایم .

وی افزود: گسترش بیمه های اجتماعی در میان همه، به ویژه اقشار محروم و روستایی جزو اصول اساسی و فراموش شده قانون اساسی بود که خوشبختانه با سیاست های دولت دکتر دهم و تلاش های صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر این اصل در حال تحقق است.

الیاس گل محمدزاده به سکونت بیش از 84 درصد مردم بستان آباد در روستاها اشاره کرد و گفت: همکاری خود روستاییان و فرهنگ سازی در این زمینه عامل اصلی در گسترش بیمه های اجتماعی خواهد بود و ما از همه دستگاهها های شهرستان به ویژه آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان، دهیاری، شوراهای اسلامی و بخشداران که حضور بیشتری در روستاها دارند خواسته ایم که در این زمینه جدیت بیشتری به خرج بدهند و تلاش می کنیم همه خانوارهای روستایی از مزایای این طرح بهره مند شوند .

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پتانسیل های مهم بستان آباد در بخش کشاورزی، صنعت و گردشگری خواستار سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در این شهرستان شد.

معاون وزیر رفاه و مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور و عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در این دیدار بر عزم دولت بر گسترش بیمه های اجتماعی در میان روستاییان تاکید کرد و گفت: امیدواریم روزی در این شهرستان جشن سپاسگذاری را در زمینه بیمه بودن همه روستاییان برگزار کنیم.

سید مجید موسویان با اشاره به پیشرفت های استان آذربایجان شرقی و شهرستان بستان آباد در امر بیمه خانوارهای روستایی گفت: میانگین بیمه شدگی روستاییان در کل کشور 28 درصد بوده در حالی که در شهرستان بستان آباد این رقم به 75 درصد بالغ می شود و ما انتظار داریم جشن سپاسگذاری در تحقق کامل بیمه روستائیان را به زودی در این شهرستان برگزار کنیم .

موسویان اضافه کرد: با گسترش فعالیت صندوق بیمه اجتماعی و روستاییان کشور فقر در جامعه کاهش یافته و عملا از تعداد مددجویان کمیته امداد، سازمان بهزیستی و دیگر نهادهای خیریه در جامعه کاسته خواهد شد .

وی به مزایای گسترده طرح بیمه اجتماعی روستاییان اشاره کرده و گفت: نمونه های فراوانی در کشور وجود دارد که خانواده هایی که عضو صندوق هستند پس از بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت سرپرست خانوارهایشان توانسته اند زندگی خود را سامان داده و حتی به کارآفرینان موفقی تبدیل شوند .

موسویان هم چنین از آمادگی برای سرمایه گذاری در حوزه مهار آب، ساخت سد و بهره برداری از آب های روان در شهرستان بستان آباد خبر داد و گفت: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی آماده است تا با توجه به وجود شهرک های صنعتی در این شهرستان و همچنین جاذبه های فراوان گردشگری این منطقه حضور بلند مدتی در بستان آباد داشته باشد .