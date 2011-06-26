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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۳

کمبود آب لردگان در حال بحرانی شدن است

کمبود آب لردگان در حال بحرانی شدن است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: کمبود آب در شهرستان لردگان در حال بحران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست فرمانداری شهرستان لردگان در حاشیه بازدید از منطقه اوره و بارز این شهرستان اظهار داشت: تنها مشکل این شهرستان کمبود آب اشامیدنی و کشاورزی بوده که در حال تبدیل به بحران است.

یداالله خالدی چاره اندیشی برای رفع این بحران را ضروری بیان و تأکید کرد: رساندن این مشکل به حداقل ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون و حتی در فصل زمستان، بسیاری از روستاهای شهرستان لردگان به وسیله تانکر آبرسانی می شوند، تصریح کرد: برای رفع بحران کم  آبی در این شهرستان اندیشیدن تدابیر جدی و سریع ضروری است.
 
 

کد مطلب 1344473

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