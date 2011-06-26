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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

نهمین سالگرد تاسیس مهر/

زندی: خبرگزاری مهر اولویت اول من است

زندی: خبرگزاری مهر اولویت اول من است

کارگردان فیلم سینمایی "عصر جمعه" مطالعه اخبار خبرگزاری مهر را اولویت‌ اول خود برای اطلاع از وضعیت سینمای ایران دانست.

مونا زندی به خبرنگار مهر گفت: من برای دریافت اخبار به طور روزانه در ابتدا سایت خبرگزاری مهر را می‌بینم و پس از آن سراغ خبرگزاری‌های ایسنا و فارس می‌روم.

وی افزود: من از طریق خبرنگاران بخش سینمای خبرگزاری مهر با این رسانه آشنا شدم. خبرگزاری مهر پوشش مناسبی بر اخبار دارد. با اینکه یک رسانه دولتی محسوب می‌شود اما تلاش می‌کند بدون جهت و سمت و سو به انتشار اخبار بپردازد.

زندی تاکید کرد: وقتی در یک روز اخبار خبرگزاری مهر را مطالعه می‌کنم، برای روز بعد نیازی به دیدن روزنامه‌ها و یا سایت‌های دیگر احساس نمی‌کنم زیرا به طور کامل از طریق این رسانه در جریان اخبار روز قرار می‌گیرم. البته برای خواندن گزارش‌ها، تحلیل و یا مقاله روزنامه‌های دیگر را مطالعه می‌کنم. اما به لحاظ خبری نیازی احساس نمی‌کنم به سراغ منابع دیگر بروم.

کد مطلب 1344474

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