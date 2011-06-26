زندی: خبرگزاری مهر اولویت اول من است

مونا زندی به خبرنگار مهر گفت: من برای دریافت اخبار به طور روزانه در ابتدا سایت خبرگزاری مهر را می‌بینم و پس از آن سراغ خبرگزاری‌های ایسنا و فارس می‌روم.

وی افزود: من از طریق خبرنگاران بخش سینمای خبرگزاری مهر با این رسانه آشنا شدم. خبرگزاری مهر پوشش مناسبی بر اخبار دارد. با اینکه یک رسانه دولتی محسوب می‌شود اما تلاش می‌کند بدون جهت و سمت و سو به انتشار اخبار بپردازد.

زندی تاکید کرد: وقتی در یک روز اخبار خبرگزاری مهر را مطالعه می‌کنم، برای روز بعد نیازی به دیدن روزنامه‌ها و یا سایت‌های دیگر احساس نمی‌کنم زیرا به طور کامل از طریق این رسانه در جریان اخبار روز قرار می‌گیرم. البته برای خواندن گزارش‌ها، تحلیل و یا مقاله روزنامه‌های دیگر را مطالعه می‌کنم. اما به لحاظ خبری نیازی احساس نمی‌کنم به سراغ منابع دیگر بروم.