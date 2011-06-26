  1. سیاست
  2. سایر
۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۳

برای سفری 5 روزه؛

گروه دوستی پارلمانی ایران و کرواسی عازم زاگرب شد

گروه دوستی پارلمانی ایران و کرواسی عازم زاگرب شد

یک هیئت شش نفره از اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران در مجلس شورای اسلامی بنا به دعوت پارلمان کرواسی جهت دیداری رسمی عازم زاگرب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی حشمت الله فلاحت پیشه رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و کرواسی متشکل از شبیب جویجری، سید علی موسوی جرف، اکبر رنجبرزاده، جهانبخش امینی و هاشم سواری نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول اقامت 5 روزه در زاگرب با مقامات عالیرتبه سیاسی و پارلمانی و فرهنگی کرواسی دیدار خواهند کرد.

روابط دو جانبه، تحولات منطقه ای و بین المللی به ویژه گسترش مناسبات پارلمانی از موضوعات مورد مذاکره هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران با مقامات عالیرتبه کرواسی است.

هیئت گروه دوستی پارلمانی ایران و کرواسی طی اقامت خود در کشور کرواسی با پیشینه طولانی فرهنگی و باستانی این کشور آشنا می شود ، همچنین از اماکن تاریخی و مراکز دانشگاهی این کشور بازدید خواهد کرد.

کد مطلب 1344475

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها