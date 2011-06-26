گروه دوستی پارلمانی ایران و کرواسی عازم زاگرب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی حشمت الله فلاحت پیشه رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و کرواسی متشکل از شبیب جویجری، سید علی موسوی جرف، اکبر رنجبرزاده، جهانبخش امینی و هاشم سواری نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول اقامت 5 روزه در زاگرب با مقامات عالیرتبه سیاسی و پارلمانی و فرهنگی کرواسی دیدار خواهند کرد.

روابط دو جانبه، تحولات منطقه ای و بین المللی به ویژه گسترش مناسبات پارلمانی از موضوعات مورد مذاکره هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران با مقامات عالیرتبه کرواسی است.

هیئت گروه دوستی پارلمانی ایران و کرواسی طی اقامت خود در کشور کرواسی با پیشینه طولانی فرهنگی و باستانی این کشور آشنا می شود ، همچنین از اماکن تاریخی و مراکز دانشگاهی این کشور بازدید خواهد کرد.