سهم بعضی از حوزه ها در اعتبارات فرهنگی امسال دیده نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان در خصوص بودجه فرهنگی استان اصفهان اظهار داشت: 26 میلیارد و 400 میلیون تومان از اعتبارات فرهنگی سال 89 به استان اصفهان اختصاص یافت.

وی افزود: تمام این پول طبق مصوبه شورای برنامه ریزی استان مصرف و ریز هزینه ها در کتابی چاپ و منتشر شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار اصفهان با اشاره به اینکه در کمیسیون تلفیق مجلس برای اعتبارات فرهنگی استان ها نگاه یکسانی شده است، تاکید کرد: نیاز و ظرفیتهای فرهنگی استان با نیازهای فرهنگی استانهای دیگر مانند ایلام متفاوت و نیازمند تخصیص بودجه بیشتری برای مباحث فرهنگی است.

وی یادآور شد: در اعتبارات فرهنگی امسال سهم بعضی از حوزه ها دیده نشده و این امر سبب ایجاد مشکلاتی می شود.

وی بیان داشت: استان گامهای خوبی در حوزه فرهنگی برداشته و به زودی سند هم افزایی فرهنگی استان اصفهان با استان های دیگر در مشهد رونمایی می شود.

فرمانداران مراقب تخلفات و تبلیغات زودرس انتخاباتی باشند

معاون سیاسی و امنیتی استاندار اصفهان با بیان اینکه تعدادی از مدیران استانداری و فرمانداران استان برای نامزد شدن در انتخابات نهمین دوره از مجلس شورای اسلامی استعفا دادند، تصریح کرد: آخرین مهلت استعفا مدیران دستگاه های اجرایی به منظور نامزد شدن در انتخابات مجلس تا نهم تیرماه سال جاری است.

وی بیان داشت: تخلفات و تبلیغات زودرس جزو خط های قرمز است و فرمانداران استان باید به درستی قانون را اجرا کنند.

اسماعیلی افزود: برای برگزاری انتخابات پرشکوه فرمانداران با دقت بخشنامه های ابلاغی در این خصوص را رصد کنند.