گرد و غبار به بحران تبدیل شده است/ افزایش عوارض زباله های عفونی

معصومه آباد در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی با اشاره به چالشهای پیش روی شوراهای اسلامی اظهار داشت: یکی از این چالشها به روند عملیاتی شدن وظایف شوراها برمی گردد که نیازمند یک مدیریت بین بخشی است.

وی در این رابطه توضیح داد: در حال حاضر شوراها دارای 23 وظیفه در حوزه نظارتی هستند ولی در عمل مصوباتی که تنظیم و قوانینی که به تصویب می رسد با توجه به اینکه تنها شهرداریها الزام اجرای این قوانین را دارند این امر قدرت اجرایی مصوبه را کم می کند که رفع این مشکل نیازمند یک همکاری بین بخشی بسیار قوی میان تمامی نهادها و سازمانهایی است که در قانون در حوزه مدیریت شهری قرار دارند و باید در حوزه نظارتی شوراها هم قرار بگیرند.

توسعه فضاهای تفریحی و فرهنگی برای بانوان

عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین در ادامه سخنان خود پیرامون احداث فضاهای تفریحی، ورزشی و فرهنگی برای بانوان، بیان داشت: ما در مجمع شوراهای اسلامی تصویب کرده ایم که سهم بانوان، کودکان و گروههای اجتماعی مختلف در طراحی های شهری باید به گونه ای در نظر گرفته شود که برای حضور اجتماعی همه اقشار مناسب باشد.

آباد ادامه داد: گروههای اجتماعی وقتی وارد شهر می شوند باید احساس کنند که مدیریت شهری همه آنها را دیده و مناسب سازی کرده است.

وی یادآور شد: خانم ها به دلیل محدودیت هایی که شاید در برنامه های ورزشی و تفریحی داشته باشند نیازمند این هستند که در محیط های محصور شده که کاملا با موازین شرعی و دینی مطابقت داشته باشد فعالیتهای خود را ادامه دهند.

رئیس مجمع مشورتی بانوان شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانهای کشور با بیان اینکه در اکثر استانها این فضاها طراحی و آماده شده است، یادآور شد: اگر چه این رویکرد، یک رویکرد جدید برای مدیریت شهری است ولی خوشبختانه از استقبال خوبی برخوردار شده و بودجه ای نیز برای این کار در نظر گرفته شده است.

مصوبه شورا در زمینه حجاب خانم ها در محیط شهرداری

آباد در ادامه سخنان خود همچنین پیرامون فعالیتهای شوراها برای تبیین فرهنگ عفاف و حجاب نیز بیان داشت: برخی از موضوعات در این زمینه درون سازمانی بوده که در این رابطه مصوباتی داشته ایم و شهرداریها ملزم کرده ایم به پوشیدن لباس سازمانی برای خانم ها و استفاده نکردن از لباسهایی که مناسب محیط های اداری و سازمانی نیست.

وی ادامه داد: همچنین در مورد فضاهای فرهنگی نیز که در اختیار شهرداریها قرار دارد اعم از فرهنگسراها و کانونها نیز بحث اطلاع رسانی و آموزش حفظ حرمت و حجاب در دستور کار قرار گرفته است.

اداره کل امور بانوان در شهرداریها تشکیل شد

عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین پیرامون زمینه سازی برای مشارکت هرچه بیشتر زنان در امور شهری نیز گفت: در این راستا مصوبه خوبی داشته ایم که طبق آن شهرداریها ملزم هستند که در ساختار سازمانی خود جایگاه و ردیفی تحت عنوان اداره کل امور بانوان داشته باشند.

آباد ادامه داد: در این اداره به موضوعاتی که از جنس زنان و خانواده است پرداخته می شود و در واقع محلی برای بررسی مسائل و مشکلات مراجعین زن است.

وی افزود: یکی دیگر از وظایف این اداره این است که برنامه های فرهنگی و اجتماعی مربوط به تحکیم بنیان خانواده را در دستور کار قرار دهد.

نامگذاری مراکز فرهنگی به نام زنان نام آور و شهیده

رئیس مجمع مشورتی بانوان شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانهای کشور همچنین در مورد نامگذاری معابر و اماکن به نام زنان شهیده و نام آور، گفت: ما به دلیل حرمت گذاری به زنان شهیده و مفاخر زن سعی کرده ایم مراکز فرهنگی را به نام آنها نامگذاری کنیم.

آباد در مورد علت کمتر استفاده شدن نام زنان در نامگذاری میادین و خیابانها افزود: گاهی در بین مردم و در تقابل عمومی از اول و آخر اسامی زده می شود و آنچه که باقی می ماند پسندیده و زیبنده نیست که در این راستا سعی می شود کمتر از نام زنان روی معابر و خیابانها استفاده شود.

وی یادآور شد: با این اوصاف در خود تهران هم سعی می کنیم که در مراکز فرهنگی، فرهنگسراها و کتابخانه ها از اسامی زنان نام آور و شهیده استفاده شود چرا که زنده کردن نام این زنان مهم است.

عوارض دفع زباله های عفونی افزایش قابل توجهی داشته است

عضو شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع دفع زباله های بیمارستانی و عفونی اشاره کرد و گفت: در زمینه دفع زباله ها سه سازمان محیط زیست، شهرداریها و وزارت بهداشت وظیفه دارند و فقط مسئولیت این موضوع را شهرداریها به عهده ندارند.

آباد تصریح کرد: شهرداری فقط وظیفه حمل زباله های عادی را به عهده دارد پس بیمارستانها باید زباله های خود را به صورت عادی درآورند تا شهرداری بتواند آنها را حمل کند.

وی یادآور شد: این در حالیست که با توجه به مشکلات مالی که عموما در شبکه های بهداشت و درمان ما وجود دارد بحث خرید دستگاههای زباله سوز یا وسایلی که برای عادی کردن زباله ها استفاده می شود همواره مورد بحث بوده است.

رئیس مجمع مشورتی بانوان شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانهای کشور ادامه داد: مصوبه ای که در این زمینه داشته ایم این است که عوارضی را که از زباله های عفونی گرفته می شود به طور قابل توجهی افزایش داده ایم که یک اهرم خوبی برای فشار بر روی بیمارستانهاست تا حداقل برای اینکه این مبلغ را پرداخت نکنند نسبت به عادی کردن زباله های عفونی و بیمارستانی اقدام کنند.

آباد تصریح کرد: این در حالیست که بخش اعظمی از زباله های بیمارستانی زباله های عفونی نیستند بلکه زباله هایی هستند که با زباله های عفونی ترکیب شده اند.

وی یادآور شد: البته هم اکنون به دلیل تغییر نایلکس های مشکی و زرد این تفکیک زباله از مبدا انجام می شود و حجم زباله های عفونی نیز کاهش یافته است.

بحران آلودگی هوا نیازمند یک راه حل اساسی است

عضو شورای اسلامی شهر تهران پیرامون معضل آلودگی هوا و ریزگردهای عربی در کشور و نقش شوراها در این زمینه نیز عنوان کرد: شوراها می توانند نقش مهمی در ارتقا آگاهی های مردم داشته باشند چرا که امروز آلودگی هوا تبدیل به یک بحران شده است.

آباد ادامه داد: وقتی یک بحران به سلامت جامعه آسیب وارد می کند مردم باید بدانند که برای حفظ سلامت خود چه اقداماتی انجام دهند.

وی با اشاره به برخی اقدامات برای کاهش آلودگی هوا در تهران و معضل ریزگردهای عربی در دیگر استانهای کشور گفت: علی رغم اینکه بخشی از معضل گرد و غبار مربوط به کشورهای همجوار است ولی باید از افراد صاحب نظر و نخبه دعوت کنیم که ایده های علمی خود را تبدیل به یک برنامه و قانون کنند تا یک راه حل اساسی برای این بحران اندیشیده شود.

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گفتگو: زهرا حسینی