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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۵

کارگاه آموزشی مبارزه با بیماریهای غذایی در کوهرنگ برگزار شد

کارگاه آموزشی مبارزه با بیماریهای غذایی در کوهرنگ برگزار شد

کوهرنگ - خبرگزاری مهر: کارگاه آموزشی یک روزه مبارزه با بیماری های منتقله از آب و غذا در شهرستان کوهرنگ برگزار شد.

فرماندار شهرستان کوهرنگ در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در این دوره آموزشی 50 نفر از پزشکان، کارشناسان و کاردانهای بهداشتی و علوم آزمایشگاهی حضور داشتند، اظهار داشت: آشنایی کارشناسان و عوامل بهداشتی شهرستان کوهرنگ با آخرین وضعیت بیماریهای منتقله آب و غذا مهمترین هدف برگزاری کارگاه آموزشی یاد شده به شمار می رود.

وی افزود: اپیدمیولوژی بیماریهای منتقله از آب و غذا در ایران و نظام مراقبت بیماریهای منتقله از آب و غذا، مهارتهای آزمایشگاهی، بررسیهای فرهنگی بهداشت محیط در بررسی و کنترل طغیان بیماریهای منتقله از جمله مباحث مطرح شده در این دوره از سوی کارشناسان محسوب می شود.

خیری تصریح کرد: با توجه به فصل گرما، بیماریهایی همچون وبا ، هپاتیت A و انواع اسهال و استفراغ ناشی از گرما موجب بروز مشکلاتی برای مردم شده که با آگاهی لازم از انتقال بیماری جلوگیری می شود.

کد مطلب 1344482

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