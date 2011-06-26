کارگاه آموزشی مبارزه با بیماریهای غذایی در کوهرنگ برگزار شد

فرماندار شهرستان کوهرنگ در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در این دوره آموزشی 50 نفر از پزشکان، کارشناسان و کاردانهای بهداشتی و علوم آزمایشگاهی حضور داشتند، اظهار داشت: آشنایی کارشناسان و عوامل بهداشتی شهرستان کوهرنگ با آخرین وضعیت بیماریهای منتقله آب و غذا مهمترین هدف برگزاری کارگاه آموزشی یاد شده به شمار می رود.

وی افزود: اپیدمیولوژی بیماریهای منتقله از آب و غذا در ایران و نظام مراقبت بیماریهای منتقله از آب و غذا، مهارتهای آزمایشگاهی، بررسیهای فرهنگی بهداشت محیط در بررسی و کنترل طغیان بیماریهای منتقله از جمله مباحث مطرح شده در این دوره از سوی کارشناسان محسوب می شود.

خیری تصریح کرد: با توجه به فصل گرما، بیماریهایی همچون وبا ، هپاتیت A و انواع اسهال و استفراغ ناشی از گرما موجب بروز مشکلاتی برای مردم شده که با آگاهی لازم از انتقال بیماری جلوگیری می شود.