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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۷

قاسمی جامی "پری‌های هور" را برای جشنواره کودک می‌سازد

قاسمی جامی "پری‌های هور" را برای جشنواره کودک می‌سازد

فیلم سینمایی "پری‌های هور" به کارگردانی حسین قاسمی جامی برای نمایش در جشنواره فیلم کودک ساخته می‌شود.

حسین قاسمی جامی به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه را شکوفه باقری و مهدی خیابانی نوشته‌اند و تهیه‌کننده خیابانی است، داستان درباره شهیدان نوجوان سال‌های شروع جنگ تحمیلی است و فیلم را برای جشنواره کودک آماده می‌کنیم. شهرام نجاریان فیلمبردار، اسماعیل مقصودی طراح صحنه و لباس این فیلم هستند.

وی ادامه داد: حمید شوریده دستیار کارگردان این فیلم است و با حمیرا ریاضی و علی اوسیوند برای بازی در این فیلم مذاکره‌هایی انجام داده‌ایم اما هنوز قراردادی بسته نشده است، یک بازیگر نوجوان دختر هم داریم که در سفر به سوسنگرد و هویزه او را انتخاب می‌کنم، از نوجوان‌های مختلف تست گرفته‌ام تا انتخاب درستی داشته باشم.

این نویسنده و کارگردان افزود: پیش‌تولید شروع شده و گروه صحنه در بندر انزلی لوکیشن هور را آماده می‌کنند، تمام تصویربرداری در انزلی انجام می‌شود و فیلمبرداری را نیمه تیرماه شروع می‌کنیم.

حسین قاسمی جامی فیلم‌های سینمایی "زمزمه بودا"، "چشم شیشه‌ای"، "خروس بی‌محل"، "تا مرز دیدار" و... را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1344483

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