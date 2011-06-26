حسین قاسمی جامی به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه را شکوفه باقری و مهدی خیابانی نوشته‌اند و تهیه‌کننده خیابانی است، داستان درباره شهیدان نوجوان سال‌های شروع جنگ تحمیلی است و فیلم را برای جشنواره کودک آماده می‌کنیم. شهرام نجاریان فیلمبردار، اسماعیل مقصودی طراح صحنه و لباس این فیلم هستند.

وی ادامه داد: حمید شوریده دستیار کارگردان این فیلم است و با حمیرا ریاضی و علی اوسیوند برای بازی در این فیلم مذاکره‌هایی انجام داده‌ایم اما هنوز قراردادی بسته نشده است، یک بازیگر نوجوان دختر هم داریم که در سفر به سوسنگرد و هویزه او را انتخاب می‌کنم، از نوجوان‌های مختلف تست گرفته‌ام تا انتخاب درستی داشته باشم.

این نویسنده و کارگردان افزود: پیش‌تولید شروع شده و گروه صحنه در بندر انزلی لوکیشن هور را آماده می‌کنند، تمام تصویربرداری در انزلی انجام می‌شود و فیلمبرداری را نیمه تیرماه شروع می‌کنیم.

حسین قاسمی جامی فیلم‌های سینمایی "زمزمه بودا"، "چشم شیشه‌ای"، "خروس بی‌محل"، "تا مرز دیدار" و... را کارگردانی کرده است.