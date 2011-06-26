عزیزی موسیقی فیلم "جنایت و مکافات" را ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم اکنون در مرحله صداگذاری قرار دارد و از سوی رحیمه شجاعی در استودیو فیلمنگاران

ادامه دارد. "جنایت و مکافات" پس از پایان مراحل فنی از شبکه چهار پخش می‌شود.

فیلم "جنایت و مکافات" اقتباسی از اثر داستایوفسکی است. دیگر عوامل این پروژه عبارتند از نویسنده: جابر قاسمعلی، مدیر تصویربرداری: مجید صباغ بهروز، صدابردار: مسیح سراج، طراح گریم: محمدرضا قومی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: بهداد اوند امینی، مدیر تولید: مسعود دلیری، طراح صحنه و لباس: محمد رضا میرزامحمدی، عکاس: افروز وزیر‌پور و روابط عمومی: شاهرخی.

در این فیلم آتنه فقیه‌نصیری، میسا مولوی، مهدی سلطانی، رابعه اسکویی، عباس شجاع، جمال خلیلی، روشنک گرامی، سیاوش قاسمی، ماریه تهرانچی، روح‌الله انصاری، علی کرمی، افشین مدنی‌زاده و ... بازی کردند.