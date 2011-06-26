به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله ذوالفقاری با بیان این مطلب افزود: برای ساخت مستند "نگاه نو" از بین 150 مستند جهان، 52 مستند برتر را با نگاهی نو شناسایی و برا ی دوبلاژ آماده می‌کنیم. در این برنامه ترکیبی قطعات نمایشی انتخاب شده که به نوعی بیانگر و نگاه به رویکرد ضد آمریکایی و صهیونیستی برترین‌های مستند جهان را به تصویر می‌کشد و با حضور کارشناسان سیاسی و مجرب مورد بررسی و کارشناسی قرار می‌دهیم.

وی با اشاره به اینکه این مستند بیانگر نگاه دنیا به علت حضور آمریکا و صهیونیست‌ها در عراق و افغانستان است گفت: تاکنون 25 مستند برتر جهان را با کمک کارشناسان انتخاب و به واحد دوبلاژ ارائه داده‌ایم.

این مجموعه 52 قسمتی 15 دقیقه به معرفی آثار کارگردان بخش‌های برگزیده مستندهای جهان از طریق تصویر و تدوین می‌پردازد. 25 دقیقه دیگر به بحث و تحلیل کارشناسان درباره مستند پخش شده تعلق خواهد گرفت و 25 دقیقه پایانی به نمایش مستند و وله‌ها اختصاص داده شده است.