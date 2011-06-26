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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۹

در دانشگاه شیراز/

دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارس دانشجویان غیر ایرانی آغاز شد

دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارس دانشجویان غیر ایرانی آغاز شد

شیراز - خبرگزاری مهر: هفتاد و چهارمین دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی دانشجویان غیر ایرانی در دانشگاه شیراز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور و مدیر حوزه ریاست دانشگاه شیراز در آیین گشایش این دوره اظهار داشت: دانشگاه شیراز با سابقه 25 سال تدریس زبان فارسی به غیر فارس زبانان ، جایگاه ویژه ای در میان دانشگاه های کشور دارد و در طول سال چهار دوره را برگزار می کند.

سعید زاهد افزود: دانشگاه شیراز آمادگی پذیرش دانشجویان در واحد بین المللی و بخشهای علمی دانشگاه را دارد.

وی اضافه کرد: این دانشگاه برای برگزاری دوره دانش افزایی زبان فارس برای کسانی که به صورت بورسیه یا غیر آن به دانشگاه شیراز وارد می شوند، آمادگی دارد.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز بیان کرد: حضور دانشجویان غیی ایرنی در شیراز تنها شرکت در یک دوره دانش افزایی نیست بلکه سفری واقعی به سرزمینی است که نامگذاری زبان فارسی از این سرزمین نشات گرفته و این خود اهمیت پارسی را برای کسی که با زبان فارس دمخور است و آن را به عنوان رشته دانشگاهی خود برگزیده نشان می دهد.

محمد رضا دهشیری افزود: دانشگاه شیراز کانون دانشوران و بزرگانی است که نمونه ای درخشان از کانونهای علمی و فرهنگی ایرانی زمین است.

وی ادامه داد: اساتید دانشگاه شیراز از تمامی توان خود و ظرفیت دانشگاه برای برگزاری هرچه علمی تر و سودمند ترین دوره استفاده خواهند کرد.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تاکید کرد: بدون تردید فرا گرفتن زبان در محیط زبانی بسیار آسان تر و عمیق تر است و این دوره ها می تواند فرصت درخشانی در اختیار زبان آموزان قرار دهد تا از رهگذر ارتباط و گفتگوی بی واسطه به طرایف و ظرایف زبان فارسی آشنا شوند.

در این دوره 60 دانشجوی غیر ایرانی از کشورهای پاکستان، هند، مالزی، چین، روسیه، آذربایجان، ارمنستان و... حضور دارند.

کد مطلب 1344488

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