طرح بازنشستگي پيش از موعد به صلاح بازنشستگان نبود

عبدالرضا مصري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : طرح اصلاح قانون بازنشستگي پيش از موعد بيمه شدگان تامين اجتماعي بار مالي فرواني ايجاد مي كرد و مغاير با اصل 75 قانون اساسي بود.

وي گفت : در صورت اجراي اين طرح افرد بسياري در سن جواني با تجربياتي بالا از كار منفك مي شدند كه اين امر تاثيرات نا مطلوبي در روحيه اين افراد ايجاد مي كرد.

وي در ادامه افزود: در صورت تصويب اين طرح همچنين تعداد بسياري با 45 سال سابقه بازنشسته مي شدند و به جهت نا كافي بودن حقوق بازنشستگي و رفع مشكلات مالي در مشاغل ديگر مشغول به كار مي شدند كه اين امر بر خلاف اشتغال زايي در كشور بود.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد : نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح قانون بازنشستگي پيش از موعد بيمه شدگان تامين اجتماعي را مغاير اصل 75 قانون اساسي دانستند و به اين ترتيب با اين طرح مخالفت كردند و اين طرح از دستور جلسه امروز مجلس خارج شد .