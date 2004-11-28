  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۸ آذر ۱۳۸۳، ۱۶:۳۹

عضو كميسيون اجتماعي مجلس در گفتگو با "مهر " :

طرح بازنشستگي پيش از موعد به صلاح بازنشستگان نبود

عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت : مخالفت با طرح قانون بازنشستگي پيش از موعد در مجلس شوراي اسلامي به صلاح جامعه و بازنشستگان بود .

عبدالرضا مصري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : طرح اصلاح قانون بازنشستگي پيش از موعد بيمه شدگان تامين اجتماعي بار مالي فرواني ايجاد مي كرد و مغاير با اصل 75 قانون اساسي بود.

وي گفت : در صورت اجراي اين طرح افرد بسياري در سن جواني با تجربياتي بالا از كار منفك مي شدند كه اين امر تاثيرات نا مطلوبي در روحيه اين افراد  ايجاد مي كرد.

وي در ادامه افزود: در صورت تصويب اين طرح همچنين تعداد بسياري با 45 سال سابقه بازنشسته مي شدند و به جهت نا كافي بودن حقوق بازنشستگي و رفع مشكلات مالي در مشاغل ديگر مشغول به كار مي شدند كه اين امر بر خلاف اشتغال زايي در كشور بود.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد : نمايندگان مجلس شوراي  اسلامي طرح قانون بازنشستگي پيش از موعد بيمه شدگان تامين اجتماعي را مغاير اصل 75 قانون اساسي دانستند و به اين ترتيب  با اين طرح مخالفت كردند و اين طرح از دستور جلسه  امروز مجلس خارج شد . 

 

کد خبر 134449

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها