به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه هفته جاری به منظور افتتاح پروژه تقاطع غیر همسطح شهید ستاری به اصفهان سفر می‌کند.

علی لاریجانی برای دومین بار بعد از افتتاح زیرگذرهای میدان امام علی(ع) در شهریور ماه سال گذشته برای افتتاح پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید ستاری و همزمان با ایام مبعث نبی مکرم اسلام(ص) به شهر اصفهان سفر می‌کند.

پروژه روگذر شهید ستاری با هزینه ۳۰ میلیارد ریال به منظور تسهیل در امر ترافیک و رفاه حال شهروندان، روان شدن عبور و مرور، ایمن شدن ورودی و خروجی پارک کوهستانی صفه و استفاده آسان برای دسترسی محلی احداث شده است.

این پل به طول ۶۷۵ متر و عرض 14.8 متر است که با تلاش شبانه روزی و رعایت برنامه زمان‌بندی شده در مدت ۱۰ ماه تکمیل شده است.

همچنین ۴۲ هزار متر مکعب از این تقاطع خاک‌برداری شده که حدود ۵۰ درصد آن در زمین سنگی صورت گرفته است.

به گزارش مهر، بهره‌برداری از پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید ستاری با توجه به وجود مراکز درمانی متعدد و پارک کوهستانی صفه منجر به تردد وسایل نقلیه در ساعات مختلف شبانه روز می‌شود، همچنین دسترسی‌های مناسب و تسهیل در تردد وسایل نقلیه از غرب به شرق و بالعکس در مسیر بزرگراه اقارب پرست و شهدای صفه را ایجاد خواهد کرد.