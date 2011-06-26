بزرگترین کارخانه تولید MDF خاورمیانه در اهواز ساخته می شود

سید شریف حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراسم کلنگزنی این کارخانه فردا با حضور استاندار خوزستان در جاده اهواز به آبادان و در محل شرکت صنایع نیشکر خوزستان برگزار می شود.

وی افزود: برای احداث این کارخانه یک سرمایه گذاری داخلی حاضر به ورود به عرصه ساخت MDF شده که انتظار می رود با توجه به نزدیک بودن به خوراک ارزان قیمت که همان باگاس نیشکر است، این سرمایه گذاری توام با سود باشد.



حسینی تصریح کرد: برای احداث این کارخانه 90 میلیارد تومان سرمایه گذاری پیش بینی شده است.



عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این کارخانه قرار است در مدت 36 ماه احداث شود و برای شش هزار نفر شغل جدید ایجاد می کند.



حسینی با اشاره به اینکه در حال حاضر واردات MDF کشور یک میلیون مترمکعب است، عنوان کرد: این کارخانه در صورت راه اندازی، یک سوم واردات کشور را پوشش می دهد به همین دلیل ارزش اقتصادی فراوانی برای کشور به همراه خواهد داشت.



نماینده اهواز با اشاره به اینکه در شرایط فعلی و به علت نبود صنایع تبدیلی باگاس یا همان ضایعات گیاه نیشکر آتش زده می شود، اظهار داشت: مجتمع های تولید نیشکر سالانه یک میلیون و 200 هزار تن باگاس مازاد تولید می کنند که به علت نبود صنایع تبدیلی سوزانده می شوند. تفاله نیشکر یا باگاس 34 درصد وزن ساقه نیشکر را تشکیل می دهد و در صنایع مختلفی همچون کاغذ سازی کاربرد دارد.



حسینی تصریح کرد: باگاس در تولید MDF، تامین برق کارخانه های شکر و یا به عنوان خوراک نیروگاه برق هم قابل استفاده است.