فساد سیاسی غرب بدلیل بحران اقتصادی/ قدرت گرفتن مفسدان اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "کوریر" در مطلبی نوشت: گرزهای قدرت دائما در هوا چرخانده می شود. در این میان وضعیت افتضاحی به وجود آمده و سوءاستفاده از قدرت افزایش یافته است.

در این میان چرخانندگان گرزهای قدرت همان بازیگران اقتصادی هستند که حدود یک دهه است دیگران را موعظه می کنند که مکانیسم بازارهای کاملا آزاد داخلی تنها راه تنظیم اقتصاد جهانی می باشد.

در دنیا نیز سالهاست سیاستمداران به این موضوع اعتقاد دارند یا نظر آنها برای تعقیب چنین راهکاری خریده و جلب شده است. در این میان تحلیلهایی که تامین کنندگان مالی مبارزات انتخاباتی در آمریکا در این زمینه می آورند مهمترین نمونه از فساد و رشوه خواری درسیاست به واسطه شرایط بد اقتصادی را نشان می دهد.

نویسنده در ادامه به فساد دستگاه سیاسی غرب به ویژه آمریکا و انگلیس از طریق اقتصاد اشاره کرده و نوشت: در این کشورها واگذاری پستها با سفته بازیها و بازیهای اقتصادی ممکن است. به این ترتیب بازیگران اقتصادی با صرف هزینه های باورنکردنی سیستم و شبکه های جهانی را به وجود آورده اند .

کوریر در ادامه نوشت: سیاستمدارانی که تحت تاثیر این شبکه های اقتصادی قرار دارند و توسط آنها خوار و حقیر شده اند باید با کمک های دولتی بالا که با هزینه شهروندانشان انجام می گیرد سیستمهای مالی خود را از ورشکستگی نجات دهند.

در پایان این مطلب آمده است: به این ترتیب این ثروتهای کلان و قدرتهای اقتصادی هستند که بر مردم حاکم شده اند و ما نمونه آن را در بحران یونان می بینیم و دود چنین شرایطی به چشم پرداخت کنندگان مالیات می رود. بنابراین بحران دردسر سازتر و جدیدی در راه است که باز هم ضربه آن به مقصران و به وجود آورندگان واقعی آن نمی خورد.