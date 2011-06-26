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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۰

مستند "اشغال" از شبکه خبر پخش می‌شود

مستند "اشغال" از شبکه خبر پخش می‌شود

مجموعه مستند "اشغال" کاری از گروه سیاسی شبکه خبر به نویسندگی و کارگردانی سعید مستغاثی و تهیه‌کنندگی رضا جعفریان در26 قسمت 15 دقیقه از شبکه خبر پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه مستند "اشغال" تلاش دارد تا برای نخستین بار با ارائه تصویری مستند و بر اساس مدارک و شواهد معتبر داخلی وخارجی، ضمن ریشه‌یابی اجمالی پدیده مذموم اشغال در طول تاریخ بشری از سابقه اشغال نظامی سرزمین ما ذهنیت صحیح و درستی به مخاطب جوان نشان بدهد.

در مجموعه برنامه "اشغال" با تکیه بر اسناد و مدارک و شواهد مستند (از مراکز اسنادی داخل وخارج کشور از جمله اسناد وزارت امورخارجه آمریکا وانگلیس وهمچنین خاطرات افسران انگلیسی وآمریکایی که طی جنگهای اول ودوم جهانی درایران حضور داشتند وهمچنین برخی بازماندگان ایرانی این جنگها مانندبعضی افسران وسربازان ارتش رضا خان)برای نخستین بار تصویر تکان دهنده تاریخ اشغال این سرزمین روی آنتن می‌رود.
 
در مجموعه مستند "اشغال" دو مقطع حضور ارتش‌های بیگانه در ایران طی جنگ جهانی اول (سال‌های 1297-1293شمسی) و جنگ جهانی دوم (سال‌های 1323-1318شمسی) و پس از آن به نمایش در می‌آید و دیدگاهها و نظر کارشناسان و مورخانی مانند دکتر محمدقلی مجد،علیرضا مولایی، سجاد راعی، علی کریمیان، رحیم نیکبخت، مسعود کوهستانی‌نژاد و ... پخش می‌شود.
کد مطلب 1344498

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