تخفیف مالیاتی به اظهارنامه های الکترونیکی/ رشد 30 درصدی درآمدهای مالیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، علی عسکری امروز در یک نشست خبری آخرین اقدامات و برنامه های سازمان امور مالیاتی کشور را تشریح کرد و گفت: در سه ماهه ابتدای سال جاری نسبت به سه ماهه ابتدای سال گذشته درآمدهای مالیاتی 30درصد رشد کرده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به آغاز فصل دریافت اظهارنامه ها و همچنین هفته فرهنگ مالیاتی اظهار داشت: با توجه به تحولات صورت گرفته در اقتصاد کشور و اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و با وجود تحریم های موجود خوشبختانه میزان وصول درآمدهای مالیاتی در سه ماهه ابتدای سال جاری با رشد مناسبی همراه بوده است.

عسکری این موضوع را یک علامت مثبت در فضای اقتصادی کشور خواند و تصریح کرد: مودیانی که در سال جاری اظهارنامه های مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی ارائه کنند در زمان تسلیم، 30 درصد مالیات ابرازی را خواهند پرداخت. در این زمینه مودیانی که به صورت کاغذی اظهارنامه ارائه کنند باید 40 درصد مالیات ابرازی خود را بپردازند.

وی با اشاره به مدت ارائه اظهارنامه ها تا پایان تیرماه سال جاری بیان داشت: از کلیه مودیان مالیاتی درخواست می شود تا پایان تیرماه سال جاری نسبت به ارائه اظهارنامه های مالیاتی خود اقدام نمایند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تسهیلات در نظر گرفته شده برای کسانی که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر ارائه نمایند، تاکید کرد: ارائه دهندگان اظهارنامه های الکترونیکی و کاغذی در موعد مقرر می توانند باقیمانده مالیات خود را در 6 قسط و تا دی ماه سال جاری پرداخت نمایند.

عسکری همچنین از توزیع اظهارنامه های متحد الشکل در سراسر کشور خبر داد و بیان داشت: مودیان با ارائه اظهارنامه های مالیاتی می توانند از تسهیلات مالیاتی نیز بهره مند شوند بنابراین اگر در موعد مقرر مراجعه داشته باشند فضای کار نیز برای آنها فراهم است.

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی کشور 65 درصد از کل درآمدهای مالیاتی مربوط به شهر و استان تهران و مابقی آن را مربوط به سایر استانها دانست که در این زمینه استان اصفهان، خوزستان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و فارس در رتبه های بعدی قرار دارند.

مالیات سکه و طلا

وی با تاکید بر اینکه در قانون مالیاتهای مستقیم اقلام و کالاهای مشمول معافیت مشخص شده است، گفت: سکه و طلا جزو اقلام معاف از مالیات نیست و هر تغییری که در خصوص تحت شمول معافیت قرار گرفتن لازم باشد نیاز به قانون دارد.

عسکری با اشاره به اینکه ما نمی توانیم به مردم بگوییم که طلا باید از گردونه مالیات خارج شود، ادامه داد: خروج طلا از شمول مالیات یک کار فراقانونی است و در این زمینه باید به تکالیف عمل شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص بحث سکه نیز به موضوع مطرح شده توسط بانک مرکزی اشاره کرد و با بیان اینکه نحوه دریافت مالیات از سکه نیز نیاز به اصلاح قانون دارد وفعلا مجلس و سایر دستگاهها در این ارتباط نیازی به تغییر قوانین نمی بینند، گفت: بنابراین اصل موضوع در این بخش نیز منتفی است.

وی با بیان اینکه بعد از اجرای قانون توسط بانک مرکزی در مورد مالیات سکه میزان نرخ حاشیه ای سکه در بازار آزاد و دولتی از بین رفته است، افزود: با این اقدام کسانی که احتمالا منابعی را به جیب می زدند از گردونه سوداگری در این بازار حذف شدند بنابراین اعمال مالیات بر ارزش افزوده توسط بانک مرکزی بر بازار حاکم است و امکان سوء استفاده در این زمینه وجود ندارد.

عسکری با بیان اینکه در حال حاضر پرداخت مالیات سکه توسط مصرف کننده نهایی و آخرین کسی که سکه را از بازار خریداری می کند پرداخت می شود، گفت: در این ارتباط عملکرد سه ماهه سال جاری نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته مثبت 30 درصد افزایش داشته است.