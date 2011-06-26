3 فیلم از نیشابور به جشنواره "میلاد سرخ" راه یافت

حسین محروقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: فیلم سازان نیشابوری در کنار هنرمندان ۲۹ شهر کشور، با ۱۴۴ فیلم سینمایی ویدئویی، مستند، کوتاه داستانی و پویانمایی، در چهار بخش مسابقه جشنواره میلاد سرخ اردبیل به رقابت با هم خواهند پرداخت.

وی هیئت داوران مرحله اول را متشکل از انسیه شاه‌حسینی، حبیب کاوش، مهدی سجاده‌چی، محمدتقی فهیم و رهبر قنبری عنوان کرد.

محروقی یادآور شد: استقبال از نخستین دوره جشنواره سراسری "میلاد سرخ" اردبیل بسیار چشمگیر بود، به‌ گونه‌ای که آمار ارسال 800 فیلم از 64 شهر ایران در دبیرخانه جشنواره به ثبت رسیده بود.

وی تصریح کرد: نخستین دوره جشنواره سراسری "میلاد سرخ" با هدف ترویج و تحکیم فرهنگ دینی و به منظور پاسداشت مقام شامخ ائمه ‌اطهار(ع) بویژه امام‌حسین(ع)، در ایام شعبانیه از ۱۲ تا ۱۵ تیر سال جاری، در اردبیل برگزار می شود.

وی افزود: فیلم های آیین های ماندگار و شمر خوان آثار جواد نادری و آرام سیب کوچکی افتاد از درخت، اثر مهناز یاوری و کلثوم خرمی است.