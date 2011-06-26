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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۵

امام جمعه اردکان:

نهاد کمیته امداد باید تقویت شود

نهاد کمیته امداد باید تقویت شود

یزد - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام سیدمحمد حسینی کمیته امداد را بازوی ولایت و رهبری در کمک به خیران دانست و گفت: این نهاد باید تقویت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینی در بازدید از بخشهای مختلف کمیته امداد شهرستان اردکان با اشاره به ضرورت حمایت و رسیدگی به نیازمندان جامعه توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) به ویژه در شرایط جدید اظهار داشت: این نهاد مقدس مردمی باید تقویت شود تا امکانات و منابع بیشتری را برای خدمات رسانی بهتر به محرومان فراهم کند.

وی با بیان سیره پیامبراکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در کمک به نیازمندان بیان داشت: امام راحل به محض پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با تشکیل کمیته امداد نشان دادند که در جهت اهداف اسلام و قرآن حرکت می کنند و یکی از مهمترین اهداف حکومت را اجرای عدالت می دانستند و با تشکیل این نهاد مقدس مشخص شد محور حاکمیت اسلام، عدالت است.

وی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات امدادگران کمیته امداد امام خمینی(ره) بر لزوم انجام کار برای رضای خدا و بهره گیری از تمام ظرفیتها در راستای خدمت به نیازمندان تاکید کرد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اردکان نیز با بیان گوشه ای از عملکرد این نهاد به برخی از مشکلات و مسائل فراروی امداد در بخشهای مختلف پرداخت.

خلیلی خواستار همکاری ادارات، نهادها و سازمانهای دیگر با این نهاد مقدس شد.

کد مطلب 1344505

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