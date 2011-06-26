اصل جهاد اقتصادی در پیوست فرهنگی بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی اژه‌ای صبح یکشنبه در جمع مسئولان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیرماه با بیان اینکه عمده ترورهای منافقان کور دل از 30 خرداد ماه سال 60 به بعد بود، یادآور شد: هفتم تیرماه و شهریور ماه اوج این ترورها بود که در نهایت به شهادت رجایی و باهنر منجر شد.

وی با اشاره به اینکه شهیدان بهشتی، بهشتی نژاد، طباطبایی نژاد و اژه‌ای از جمله شهدای بزرگ و پر افتخار اصفهان در حادثه هفتم تیر هستند، اظهار داشت: وجود هر یک از این افراد می تواند به عنوان الگویی برای جوانان این انقلاب باشد.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات استان اصفهان افزود: امام خمینی (ره) تعبیرهای فراوانی در ارتباط با شخصیت این شهید بزرگوار بیان کرده اند و همواره می فرمودند "من به عقل و علم و دین بهشتی اعتقاد دارم".

وی اضافه کرد: دشمنان همواره سعی در ترور شخصیتهای فرهنگی و لطمه زدن به فرهنگ این انقلاب دارند.

اژه ای با اشاره به اینکه در دو دهه گذشته دشمنان از طریق تهاجم فرهنگی، شبیخون و غارت و ناتو فرهنگی و در نهایت جنگ تمام عیار فرهنگی و تشکیل جبهه متحد برای نشانه رفتن فرهنگ جوانان ایران اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌اند، تصریح کرد: در این شرایط مقام معظم رهبری بحث مهندسی فرهنگی و سند فرادستی را تبیین کردند و به دنبال آن پیوست فرهنگی مطرح شد.

وی با اشاره به اینکه در اسلام موضوعی به عنوان مقوله خاص اقتصادی یا سیاسی وجود ندارد، اظهار داشت: اقتصاد، فرهنگ، جنگ و سیاست همه به یکدیگر پیوسته‌اند و باید با یک چشم دیده شوند.

معاون سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه به دلیل پیوستگی مباحث مختلف چناچه کوچکترین نابسامانی در یکی از آنها اتفاق بیفتد مباحث دیگر نیز تاثیر می گیرند، تاکید کرد: فرهنگ سایر موضوعات جامعه را نیز تحت الشعاع قرار می دهد لذا باید اصل جهاد اقتصادی را در یک پیوست فرهنگی مطرح کنیم تا بتوانیم به اهداف مد نظر مقام معظم رهبری دست یابیم.