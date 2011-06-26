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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۴

نماینده اورامانات:

شایسته نیست در جمهوری اسلامی ایران مردم از امکانات اولیه محروم باشند

شایسته نیست در جمهوری اسلامی ایران مردم از امکانات اولیه محروم باشند

جوانرود- خبرگزاری مهر: نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی گفت: شایسته نیست در نظام جمهوری اسلامی ایران مردم از امکانات اولیه و رفاهی مانند آب، تلفن، راه و بهداشت و درمان محروم باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید فتح الله حسینی در بازدید از روستاهای بخش کلاشی جوانرود با اشاره به مشکلات برخی روستاهای دورافتاده این بخش، اظهار داشت: سال جهاد اقتصادی فرصت خوبی برای خدمت رسانی به مناطق محروم است.

وی تصریح کرد: دولت و مجلس توجه به اقشار محروم و کم درآمد را در اولویت برنامه های خود دارند و طرحهای مختلفی در سال جهاد اقتصادی در مناطق محروم اجرا می شود.

بخشدار کلاشی نیز با اشاره به کمبود آب برخی روستاهای این بخش، افزود: برای توسعه شبکه های آبرسانی به این روستاها پنج میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

سید نجیب میرانی افزود: آبرسانی سیار و درمان رایگان و احداث راه روستایی از دستاوردهای سفر مسئولان به روستاهای دور افتاده و محروم بخش کلاشی است.

کد مطلب 1344508

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