شایسته نیست در جمهوری اسلامی ایران مردم از امکانات اولیه محروم باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید فتح الله حسینی در بازدید از روستاهای بخش کلاشی جوانرود با اشاره به مشکلات برخی روستاهای دورافتاده این بخش، اظهار داشت: سال جهاد اقتصادی فرصت خوبی برای خدمت رسانی به مناطق محروم است.

وی تصریح کرد: دولت و مجلس توجه به اقشار محروم و کم درآمد را در اولویت برنامه های خود دارند و طرحهای مختلفی در سال جهاد اقتصادی در مناطق محروم اجرا می شود.

بخشدار کلاشی نیز با اشاره به کمبود آب برخی روستاهای این بخش، افزود: برای توسعه شبکه های آبرسانی به این روستاها پنج میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

سید نجیب میرانی افزود: آبرسانی سیار و درمان رایگان و احداث راه روستایی از دستاوردهای سفر مسئولان به روستاهای دور افتاده و محروم بخش کلاشی است.