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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۴

12 پایگاه طرح سنجش نوآموزان در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کند

12 پایگاه طرح سنجش نوآموزان در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: طرح سنجش سلامت جسمانی وآمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان در 12 پایگاه در چهارمحال و بختیاری انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز فعالیت پایگاه های طرح سنجش سلامت جسمانی وآمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان دراستان چهارمحال و بختیاری، 12 پایگاه مسئول سنجش کودکان در این استان است.

این طرح برای  تمام نوآموزان بدو ورود به دبستان اجرا می شود و شرکت تمام نوآموزان بدو ورود به دبستان در مراحل مختلف این طرح الزامی می باشد و طی آن  نوآموزان مورد غربالگری و  ارزیابیهای بینایی، شنوایی، آمادگی تحصیلی و معاینات بالینی و پزشکی سلامت جسمانی قرار گرفته و متناسب با شرایط و خصوصیات جسمانی و ذهنی در سیستم آموزشی  قرار داده می شوند.

کد مطلب 1344509

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