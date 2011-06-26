12 پایگاه طرح سنجش نوآموزان در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز فعالیت پایگاه های طرح سنجش سلامت جسمانی وآمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان دراستان چهارمحال و بختیاری، 12 پایگاه مسئول سنجش کودکان در این استان است.

این طرح برای تمام نوآموزان بدو ورود به دبستان اجرا می شود و شرکت تمام نوآموزان بدو ورود به دبستان در مراحل مختلف این طرح الزامی می باشد و طی آن نوآموزان مورد غربالگری و ارزیابیهای بینایی، شنوایی، آمادگی تحصیلی و معاینات بالینی و پزشکی سلامت جسمانی قرار گرفته و متناسب با شرایط و خصوصیات جسمانی و ذهنی در سیستم آموزشی قرار داده می شوند.