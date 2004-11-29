بالا بودن نرخ تعرفه واردات قطعات يدكي صنعت سراميك كشور را دچار مشكل كرده است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، كمال محسني افزود : از ساير مشكلات مي توان به عوارض و ماليات هاي سنگين و بالابودن هزينه حمل و نقل اشاره كرد .

وي ميزان صادرات انواع كاشي و سراميك طي 7 ماهه سال جاري را 25/4 ميليون متر مربع عنوان كرد و گفت : اين رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7/27 درصد افزايش يافته است .

وي تاكيد كرد : طي مدت ياد شده ارزش صادرات كاشي و سراميك به 17 ميليون و 781 هزار دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 33 درصد افزايش نشان مي دهد.

وي تصريح كرد: در 7 ماهه امسال صادرات صنعت و معدن از نظر وزني 15 درصد واز نظر ارزشي 25 درصد افزايش داشته كه بر اين اساس مي توان به اين نتيجه رسيد كه نرخ رشد صادرات كاشي و سراميك بسياربيشتر ازميانگين نرخ رشد صادرات ساير كالاهاي صنعتي و معدني بوده است.

به گفته وي، با توجه به افزايش قيمت جهاني نفت و پيش بيني روند صعودي قيمت كاشي و سراميك دربازارهاي جهاني كارشناسان صنعت سراميك اعتقاد دارند كه با توجه به مصرف بالاي انرژي در اين صنعت ، خاورميانه به يكي از بزرگترين توليد كنندگان سراميك در جهان تبديل شود .

وي گفت : درصورت كم توجهي مسوولان اقتصادي به صنعت سراميك اين فرصت از دست خواهد رفت .

