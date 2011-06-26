امضای تفاهم نامه سرمایه گذاری بین سازمان ایمیدرو و شرکت سایتال کیش

علی مسافری در گفتگو با خبرنگار مهر،‌ گفت: مصادف با سومین همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی با حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در شهر تبریز و پیرو مذاکرات قبلی در سازمان ایمیدرو، مذاکرات فیمابین مجری طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب وابسته به سازمان ایمیدرو به عنوان طرف دولتی و شرکت سایتال کیش به عنوان طرف خصوصی انجام پذیرفت.

وی ادامه داد: طرفین در این مذاکرات راهکارها و نحوه همکاری و سرمایه گذاری را بررسی کردند.

مسافری اظهار داشت: همکاری و سرمایه گذاری از طرف بخش خصوصی برای فاز دوم و سوم طرح تحت عنوان تولید پودر آلومینا از نفلین سینیت، تولید سیمان از گل بلیت حاصله از تولید پودر آلومینا و متعاقبا شمش آلومینیوم و محصولات جانبی انجام پذیرد.

وی تصریح کرد: اعتبار اولیه پیشنهادی بخش خصوصی مبلغی بالغ بر هزار و دویست میلیون دلار است .

مسافری افزود: تحقق طرح تحول صنعتی و اقتصادی و دستیابی به اهداف چشم انداز 20 ساله نظام نیازمند مشارکت سرمایه گذاران خارجی در اجرای طرح های صنعتی کشور است.

وی بیان کرد: رسیدن به این مهم برنامه ریزی های منسجم تر و مشارکت بخش خصوصی را در نهادهای سیاست گذاری می طلبد.