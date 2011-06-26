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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۱

مسافری خبر داد:

امضای تفاهم نامه سرمایه گذاری بین سازمان ایمیدرو و شرکت سایتال کیش

امضای تفاهم نامه سرمایه گذاری بین سازمان ایمیدرو و شرکت سایتال کیش

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی مهم ترین دستاورد سومین همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری امضای تفاهم نامه سرمایه گذاری بین سازمان ایمیدرو "طرف دولتی" و شرکت سایتال کیش "طرف خصوصی" عناون کرد.

علی مسافری در گفتگو با خبرنگار مهر،‌ گفت: مصادف با سومین همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی با حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در شهر تبریز و پیرو مذاکرات قبلی در سازمان ایمیدرو، مذاکرات فیمابین مجری طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب وابسته به سازمان ایمیدرو به عنوان طرف دولتی و شرکت سایتال کیش به عنوان طرف خصوصی انجام پذیرفت.

وی ادامه داد: طرفین در این مذاکرات راهکارها و نحوه همکاری و سرمایه گذاری را بررسی کردند.

مسافری اظهار داشت: همکاری و سرمایه گذاری از طرف بخش خصوصی برای فاز دوم و سوم طرح تحت عنوان تولید پودر آلومینا از نفلین سینیت، تولید سیمان از گل بلیت حاصله از تولید پودر آلومینا و متعاقبا شمش آلومینیوم و محصولات جانبی انجام پذیرد.

وی تصریح کرد: اعتبار اولیه پیشنهادی بخش خصوصی مبلغی بالغ بر هزار و دویست میلیون دلار است.

مسافری افزود: تحقق طرح تحول صنعتی و اقتصادی و دستیابی به اهداف چشم انداز 20 ساله نظام نیازمند مشارکت سرمایه گذاران خارجی در اجرای طرح های صنعتی کشور است.

وی بیان کرد: رسیدن به این مهم برنامه ریزی های منسجم تر و مشارکت بخش خصوصی را در نهادهای سیاست گذاری می طلبد.

کد مطلب 1344512

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