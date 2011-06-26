بیمارستان 24 تختخوابی فاروج در هفته دولت به بهره برداری می رسد

عبدالله ارجائی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر ساختمان اصلی بیمارستان از 99 درصد پیشرفت فیزیکی و محوطه سازی دیوار کشی و ساختمان های جانبی آن نیز از 70 درصد پیشرفت برخوردار است.

وی تصریح کرد: هئیت امنای دانشکده علوم پزشکی استان برای جذب 60 نیروی انسانی، هرچه زود تر نسبت به اعلام فراخوان و استخدام آن اقدام کند.

وی همچنین اعتبار هزینه شده برای ساخت این بیمارستان را حدود 30 میلیارد ریال عنوان کرد.

ارجائی در ادامه به سفر اخیر وزیر راه و مسکن و شهر سازی به استان اشاره کرد و گفت: در این سفر برای شهرستان فاروج اجرای چهار پروژه مصوب شد.

وی عنوان کرد: در راستای عملکرد موفقیت آمیز استان در ساخت مسکن مهر، وزیر با اختصاص 50 سهمیه ساخت مسکن در بافت فرسوده شهر فاروج که زیر 25 هزار نفر جمعیت دارد، موافقت کرد.

وی همچنین از توافق وزیر مبنی بر اجازه ساخت 250 واحد در سایت مسکن مهر فاروج، خبر داد.

فرماندار فاروج در ادامه گفت: با ساخت یک باب مدرسه ابتدایی در سایت مسکن مهر شهر فاروج و ساخت یک باب مسجد و یک باب خانه عالم در سایت مسکن شهر تیتکانلو نیز توافق شد.