  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۱

در صورت تامین تجهیزات/

بیمارستان 24 تختخوابی فاروج در هفته دولت به بهره برداری می رسد

بیمارستان 24 تختخوابی فاروج در هفته دولت به بهره برداری می رسد

بجنورد - خبرگزاری مهر: فرماندار فاروج گفت: افتتاح و بهره برداری بیمارستان 24 تختخوابی فاروج در هفته دولت مشروط به تامین تجهیزات و جذب نیروی انسانی از سوی دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی است.

عبدالله ارجائی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر ساختمان اصلی بیمارستان از 99 درصد پیشرفت فیزیکی و محوطه سازی دیوار کشی و ساختمان های جانبی آن نیز از 70 درصد پیشرفت برخوردار است.

وی تصریح کرد: هئیت امنای دانشکده علوم پزشکی استان برای جذب 60 نیروی انسانی، هرچه زود تر نسبت به اعلام فراخوان و استخدام آن اقدام کند.

وی همچنین اعتبار هزینه شده برای ساخت این بیمارستان را حدود 30 میلیارد ریال عنوان کرد.

ارجائی در ادامه به سفر اخیر وزیر راه و مسکن و شهر سازی به استان اشاره کرد و گفت: در این سفر برای شهرستان فاروج اجرای چهار پروژه مصوب شد.

وی عنوان کرد: در راستای عملکرد موفقیت آمیز استان در ساخت مسکن مهر، وزیر با اختصاص 50 سهمیه ساخت مسکن در بافت فرسوده شهر فاروج که زیر 25 هزار نفر جمعیت دارد، موافقت کرد.

وی همچنین از توافق وزیر مبنی بر اجازه ساخت 250 واحد در سایت مسکن مهر فاروج، خبر داد.

فرماندار فاروج در ادامه گفت: با ساخت یک باب مدرسه ابتدایی در سایت مسکن مهر شهر فاروج و ساخت یک باب مسجد و یک باب خانه عالم در سایت مسکن شهر تیتکانلو نیز توافق شد.

کد مطلب 1344515

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها